Загрязнение воздуха в Киеве сегодня зашкаливает: что говорят экологи

Столичный воздух не в норме и киевлянам лучше не открывать форточки

В Киеве 15 марта показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Об этом сообщает онлайн-сервис мониторинга качества воздуха SaveEcoBot.

В большинстве районов уровень загрязнения даже достигает отметки в 152-169, то есть превышает норму почти в три раза.

Датчики загрязнения воздуха фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха в столице – "вредный" и "вредный для чувствительных групп".

Экологи говорят, что основная причина плохого состояния воздуха в столице – это засилье транспорта. По их мнению, состояние воздуха в Киеве ухудшается при тумане и безветренной погоде

"Сейчас стоит безветренная погода и концентрация вредных веществ в воздухе увеличивается. Грязный воздух почти всегда вдоль больших магистралей, где возникают заторы из автотранспорта, например, на проспектах Оболонском, Лобановского, Бажана, Демеевской и Дарницкой площадях, улице Елены Телиги", – рассказывает сайту "Сегодня" Александр Соколенко, эколог.

Он добавляет, что загрязняют воздух в столице и некоторые промышленные предприятия.

"В зимний период вредных веществ в воздух "добавляют" жители частного сектора, которые пользуются котлами на твердом топливе. Ради обогрева домом используют брикеты, уголь, дерево. Как результат, в атмосфере накапливается огромное количество вредных веществ, которыми мы потом дышим и ощущаем в виде гари. Хуже всего, когда над городом образуется туман и безветренная погода – это уже предвестники ухудшения качества воздуха в городе", – добавляет Александр Соколенко.

По словам эколога, ситуация улучшится, когда изменится погода и станет ветрено, тогда все эти вредные вещества не будут висеть над городом.

Ранее мы писали, что в столице в феврале был зафиксирован рекордно высокий уровень загрязнения воздуха. Так, 15 февраля Киев находился на 6-м месте в мировом рейтинге грязных городов. Уровень загрязнения воздуха в городе описывался как опасный для здоровья. Что тогда говорили экологи.

Также стало известно, что киевский энтузиаст смог сосчитать, сколько автомобилей одновременно находится на улицах столицы.