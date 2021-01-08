Запахло "велюром": новогодние локации Киева работают вопреки локдауну

Вопреки карантинным ограничениям столичные новогодние развлечения продолжают свою работу – люди катаются на коньках и горках, фотографируются с дедом морозом и гуляют компаниями.
Сайт "Сегодня" провел рейд по праздничным локациям Киева и узнал, кто нарушает "зимний" локдаун.
ВДНХ
Новогодний городок на ВДНХ остается открытым для посетителей и сегодня – в день старта нового карантина.
"Доступными для посетителей останутся локации, которые непосредственно относятся к рождественским праздникам. Согласно постановлению Кабмина №1236 от 9.12.20 и пунктом 12 протокола №74 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 05.01.2021 года, их деятельность является исключением и разрешается при условии отсутствия концертов и ярмарок", – отмечают организаторы на своей странице в социальных сетях.
Здесь будут работать: каток, тюбинговые горки, аттракционы и даже резиденция Санты по специальному графику.
Офис президента
На Банковой карантин также не стал помехой для народных гуляний. Здесь вовсю работает праздничный городок – открыты каток, карусель, локация с Дедом морозом.
Как сообщает корреспондент "Сегодня", хоть полицейские на входе и требуют надеть маски, на территории парка большинство посетителей приспускают их или снимают вообще.
Видео: Сегодня
Что ждет нарушителей?
В Госпродпотребслужбе заявили, что работа всех новогодних локаций – это нарушение правил локдауна. А организаторов ждут проверки и штрафы.
"Наши инспекторы предупреждают организаторов новогодних локаций о нарушениях, которые допускаются. С сегодняшнего дня они не могут работать, их ждут штрафные санкции. По всем перечисленным локациям уже выехали наши инспекторы, будут составлены административные протоколы", – сообщил сайту "Сегодня" глава ведомства Олег Рубан.
Напомним, ранее мы рассказывали, до какого числа продлятся "зимние" ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.
Также сайт "Сегодня" собрал список запрещенной продукции, которую в течение следующих двух недель украинцы не смогут приобрести в магазинах.
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