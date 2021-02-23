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Запись с камер видеонаблюдения: в Киеве на женщину упала глыба льда

23 февраля, 12:38

Ольга Кравченко

Это произошло в Шевченковском районе

В Шевченковском районе Киева на женщину с крыши упала глыба льда.

Видео момент опубликовала Патрульная полиция в Facebook.

Так, ЧП случилось на улице Прорезной.

"Управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек. Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами, а водителей – не парковать автомобили у таких лент", – говорится в сообщении.

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За неочищенные крыши, неубранный снег и другие невыполненные работы штраф может составить 1700 гривен.

Ранее мы писали, что из-за глыбы льда на больничную койку попала киевлянка. Выход в магазин для женщины обернулся многочисленными переломами и ушибами.

Также мы сообщали, что в Киев пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающих льдин и снега с крыш на автомобили. Пострадало много машин.

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Источник: Сегодня

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