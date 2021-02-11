Заработал миллионы долларов: бывший ректор помогал "сдавать" экзамены студентам-медикам (фото)

Правоохранители разоблачили мошенническую схему, которую в Киевской области организовал бывший ректор одного из медицинских вузов, "помогая студентам сдать экзамен "КРОК".

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Студенты-медики обращались с соответствующей просьбой к организатору указанной схемы, который занимал административные должности в вузах и имел широкий круг знакомств с должностными лицами Министерства охраны здоровья и государственной организации "Центр тестирования", – говорится в сообщении.

За плату от 3 тысяч долларов он продавал успешную сдачу экзамена и получения сертификата. Получив "заказ", человек предлагал преподавателям и студентам-отличникам за 500 долларов сдать экзамен вместо клиента. Для этого, фигурант вместе с двумя подельниками заменяли фотографию в паспорте заказчика изображением фиктивного "студента". В дальнейшем подставное лицо успешно получало сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения настоящего студента на медицинском факультете.

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"Сейчас установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около 2 млн долларов", – говорится в сообщении.

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Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства мошенников и местами проведения экзаменов, правоохранители обнаружили и изъяли экзаменационные работы подставных "студентов", документацию по проведению экзаменов, паспорта граждан Украины с явными признаками подделки, средства связи, которые использовались злоумышленниками, денежные средства, бланки сертификатов успешной сдачи экзамена.

По данным фактам продолжается досудебное расследование, открытое по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения участникам мошеннической схемы.

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