Застройщик "Stolitsa Group", который намерен окончить строительство проблемных застроек "Аркады", вводит в заблуждение инвесторов "Аркады" и пытается обязать ДТЭК Киевские электросети строить подстанцию ПС "Аркада" для ЖК "Патриотика на озерах" за счет энергокомпании. Однако Планом развития сетей Киева предусмотрено, что именно "Stolitsa Group" обязаны профинансировать эти работы. Об этом рассказал на странице ФБ Георгий Могильный, эксперт по вопросам градостроения.

Эксперт по вопросам градостроения Георгий Могильный поделился, что Влада Молчанова, собственница девелопера "Stolitsa Group"", который принял обязательство окончания строительства домов банка "Аркада", заявила инвесторам "Аркада", что ДТЕК обязан построить подстанцию для обеспечения электроснабжение ЖК "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

"Молчанова заявляет инвесторам Аркады, что именно ахметовский ДТЭК обязан за свой счет до 2022 года построить подстанцию для обеспечения электроэнергией ЖК "Патриотика" и "Патриотика на Озерах", потому что так написано в плане его развития, утвержденном НКРЭКУ, и поэтому так будет предусмотрено в меморандуме о "спасении пострадавших", - рассказал эксперт.

Георгий Могильный убежден, что таким образом Молчанова манипулирует информацией и обманывает инвесторов, пытаясь сэкономить 340 млн грн на электроснабжении еще не построенного ЖК "Патриотика на озерах".

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Эксперт проанализировал План развития сетей Киева, на который ссылается Молчанова, и выяснил – в нем указано, что строительство ПС "Аркада" и воздушной линии "ТЭЦ-5 – Аркада" для ЖК "Патриотика на озерах" должно быть осуществлено за счет заказчика присоединения, а не за счет компании.

"Предусмотренное для Аркады строительство (пункты 1.1.1 и 1.2.2) в целом стоит почти 340 млн грн, и его не планируется проводить за собственные средства ДТЭК – оно должно проводиться за счет платы за присоединение. Их реализация зависит от выполнения работ заказчиками, может корректироваться в зависимости от действий заказчиков, и это строительство выполняется заказчиками вне выполнения инвестиционных программ ДТЭК", - отмечает эксперт.

Эксперт отметил, что план развития, утвержденный НКРЭКУ, обязательный к исполнению компанией ДТЭК. "Как видите, в обязательной к исполнению программе, утвержденной НКРЕКП, написано прямо противоположное тому, что солгала Влада Молчанова, а потом начали раскручивать кукловоды, вводя в заблуждение инвесторов Аркады. ДТЭК банально не может за свои средства строить ПС и КЛП для Аркады, потому что это не предусмотрено его программой, утвержденной НКРЕКП и обязательной к исполнению. Поэтому уже по привычной схеме инвесторов обманывают, а они послушно делают все, что нужно очередному мошеннику-застройщику", – заявил Могильный.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что частная компания ДТЭК Киевские электросети не может за собственный счет строить электросети для присоедения домов "Патриотика" и "Патриотика на озерах".