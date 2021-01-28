Здание КСУ окружили силовики: протестующих ФОПов собралось около тысячи (фото, видео)

В Киеве протестующие предприниматели дошли до здания Конституционного суда Украины. Как сообщает корреспондент "Сегодня", собралось около тысячи человек.
ФОПы пришли к КСУ с флагами SaveФОП. Здание суда по периметру окружили силовики с самого утра, улицы возле суда перекрыты.
Напомним, сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.
Предприниматели требуют, сохранения упрощенной системы налогообложения, упрощенной отчетности и отмены обязательных кассовых аппаратов.
Ранее мы писали, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также против введения кассовых аппаратов.
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