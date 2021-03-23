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Здание Офиса президента снова отмывают после погрома (фото, видео)

23 марта, 11:33

Мария Дмитренко

Рабочие взялись за табличку "Президент Украины"

Здание Офиса президента Украины все еще не отмыли от краски после погрома. Сегодня, 23 марта, работы по очистке фасада возобновились.

Как сообщает журналист "Сегодня", табличку "Президент Украины" обработали спецраствором и затянули пленкой, а через 20 минут начали отмывать.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Видео: Игорь Серов, "Сегодня
Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Напомним, очистительные работы начались 22 марта. Машиной краску с гранита пробовали отмыть рабочие. В частности, надписи пробовали убрать с помощью специального пистолета и вручную. Однако безуспешно, помогло лишь спецсредство и вода с химикатами.

20 марта сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили возле Офиса президента митинг, превратившийся затем в маленький погром.

Более подробно о том, что происходило в центре Киева, читайте в материале: Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео).

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