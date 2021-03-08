Женский марш в Киеве попытались сорвать националисты: видео перепалки

Соратники Коханивского не придумали ничего лучше, чем забросать девушек спасательными кругами и цветами

На Михайловской площади в центре Киева прошел женский марш, участницы которого требовали равенства и защиты. Однако к ним на митинг пришли националисты из ОУН вместе с их лидером Николаем Коханивским и начали выкрикивать девушкам свои лозунги через кордон полиции.

Женский марш выступил с такими требованиями:

ратификация Стамбульской конвенции;

прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу;

создание безопасных условий труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19;

обеспечение доступа ко всем медицинским и профилактическим услугам;

открытие государственных шелтеров (приютов) в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию;

справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

На митинг националисты пришли с тюльпанами и надувными кругами. Как сообщает PavlovskyNEWS, Коханивский пытался прорваться через ограждение правоохранителей, а поскольку не смог, то его соратники стали бросать в участниц женского марша спасательными кругами. Более того, перепалка националиста с участницей марша завершилась бросанием ей в лицо цветком, который она перед этим выбросила.

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Видео: t.me/pavlovskynews

Конвенцию Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье, которую подписали 46 стран и ЕС, националисты считают "гендерными идеалами неомарксистов". Они убеждены, что документ нивелирует разницу между мужчиной и женщиной, как, например, сегодня происходит в Швеции. Также националисты против абортов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Одессе проходил женский марш, который радикалы пытались сорвать.