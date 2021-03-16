Жертва снегопада: на Оболони затопило подземный переход (фото)

На Минском массиве подтопило подземный переход в районе улицы Семьи Кульженко, сообщает корреспондент "Сегодня".

Жители пишут, что коммунальные службы не реагируют на их обращения по поводу подтопления. Чтобы переходить затопленное пространство, люди принесли в переход доски, шины и камни.

Как пояснили нам в коммунальной корпорации "Киевавтодор", данный подземный переход – незавершенное строительство нового участка Окружной дороги. Там добавляют, что пока этот переход не передан им на баланс, поскольку работы по строительству Окружной еще продолжаются.

Хотя переходом уже активно пользуются жители Оболонского района. А за саму подземную конструкцию отвечает КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева", которое выступает заказчиком строительных работ.

В коммунальном предприятии нам подтвердили, что переход затопило талой водой.

"Мы держим ситуацию под контролем. Вода там откачана, весь мусор убран. Подтопление подземного пешеходного перехода произошло в результате аномальных снегопадов. По состоянию на 15 марта последствия подтоплений и засорения перехода устранены", – сообщили нам в КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева".

Ранее мы писали, что киевляне обеспокоились состоянием пешеходного перехода, который соединяет улицу Старовокзальную и Вокзальную площадь в районе Центрального железнодорожного вокзала. В нескольких шагах от эскалаторов прохожие обнаружили трещины в полу.