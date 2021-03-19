Жесткий контроль. Остановят ли в Киеве работу транспорта

Несмотря на то, что город попадает в красную зону карантина, городской транспорт будет работать. Об этом заверяют "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева.



В службе обещают, что будет максимально усилен контроль на всем транспорте, также усилят проведение дезинфекции в подвижном составе.

"Согласно нормам, в транспорте будет разрешено возить только сидячих пассажиров – набивать салон стоячими людьми строго запрещено. Уже сформированы рабочие группы, которые будут контролировать выполнение этого требования. Подчеркну, что группы будут работать жестче, чем это было раньше. В их состав войдут сотрудники полиции и специалисты службы безопасности на транспорте. Нарушителям грозят большие штрафы и даже лишение лицензии. И это касается не только работы маршруток, но и всего транспорта в столице, метро в том числе", – заявил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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