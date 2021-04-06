Жестокое убийство стилистки в Киеве: экс-мужа приговорили к пожизненному заключению

Шевченковского районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве известной киевской стилистки, владелицы салона красоты Екатерины Положай, совершенное в ноябре 2015 года. Ее бывшего мужа признали виновным в преступлении и приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Екатерина Положай

Мужчину признали виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) УК Украины.

Cуд также удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны о взыскании с обвиняемого по 5 млн гривен причиненного морального и материального ущерба двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины, а также об их пожизненнои содержании.

Что произошло

Тело 37-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы в ее собственном салоне.

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Следствие установило, что бывший муж потерпевшей на почве неприязненных отношений тщательно спланировал и организовал ее убийство, точно зная распорядок дня Екатерины и маршруты ее передвижения по городу.

В день убийства мужчина заблаговременно прибыл к салону красоты и стал ожидать неподалеку приезда бывшей жены. Он зашел вслед за ней в помещение и в результате возникшего конфликта с особой жестокостью нанес женщине многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти.

С целью отвести от себя подозрение преступник пытался уничтожить доказательства и даже придумал алиби, но следствию удалось собрать неопровержимые доказательства его вины.

Обвиняемый своей вины в совершении преступления так и не признал.

Напомним, в Любашевской поселковой общине Одесской области мужчина выстрелом из ружья убил жену на глазах у сына, после чего пытался покончить с собой, выстрелив себе в подбородок.

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