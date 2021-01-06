Зимний локдаун в Киеве: какие ограничения будут действовать с 8 по 24 января

В столице запретят работу ТРЦ и учреждений бытового обслуживания

С 00:00 8 января до 00:00 25 января в Киеве будет действовать ряд дополнительных запретов, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба КГГА, ограничения "карантина зимних каникул" будут касаться ряда сфер.

Торговля и общественное питание

С 8 по 24 января запрещено посещение ресторанов, кафе и баров. Но они смогут работать навынос и осуществлять адресную доставку заказов.

Запрещена работа непродовольственных магазинов, непродовольственных рынков и ярмарок, но возможна адресная доставка заказов.

Смогут работать магазины, более 60% площади которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Разрешается также торговля топливом.

Запрещена работа торговых центров.

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Бытовое обслуживание

Учреждениям бытового обслуживания населения запрещено принимать посетителей.

Почта, финансовые учреждения, учреждения и предприятия, предоставляющие финансовые услуги и осуществляющие инкассацию и перевозку валютных ценностей, продолжат работать.

Можно осуществлять медицинскую и ветеринарную практику.

Разрешена деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания) и СТО.

Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Работа отелей разрешается, но зоны общего питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00.

Культура, досуг, спорт

Запрещены все массовые (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и другие) мероприятия, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности.

Запрещена деятельность культовых сооружений и молитвенных помещений, если не ограничено количество посетителей до 1 человека на 5 кв. м. Запрещается проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не соблюдена дистанция 1,5 м между присутствующими.

Запрещено посещение спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Новогодние локации

Новогодние локации в столице прекращают свою работу. Должна быть приостановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и т. д.

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Образование

Запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

То есть в образовательных заведениях Киева зимние каникулы продлятся до 10 января. После зимних каникул, с 11 января, учебные заведения будут работать в дистанционном формате.

В обычном режиме продолжат работу только детские сады.

Транспорт

Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должен осуществлять перевозки пассажиров только в пределах количества мест для сидения.

Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

Государственные учреждения и структуры

Государственным учреждениям и структурам в Киеве рекомендуют максимально перевести работу в дистанционный режим.

Центры предоставления админуслуг

Центры предоставления админуслуг будут предоставлять только очень важные услуги. В частности:

1) выдачу готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;

2) выдачу паспорта гражданина Украины при вклеивании фотографии;

3) возврат паспорта гражданина Украины (свидетельства о рождении, если подавался оригинал) в случае регистрации места жительства;

4) выдачу готового разрешения на трудоустройство;

5) комплексную услугу при рождении ребенка:

свидетельство о рождении ребенка;

получение социальной помощи;

регистрация места проживания ребенка;

удостоверение многодетной семьи;

6) разрешение на трудоустройство иностранцев;

7) другие админуслуги, в неотложных случаях, которые подтверждаются соответствующими документами.

Киевские власти напоминают о запрете находиться в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок; пребывать на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.

Напомним, Министерство здравоохранения выступило против отмены январского локдауна.

А тем временем в СМИ появилась информация, что условия "зимнего" карантина Кабмин может пересмотреть 7 января.

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