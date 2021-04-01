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1 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 апреля, 05:35

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 1 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 1 апреля? День смеха, Международный день птиц. Празднование Смоленской иконы Божией Матери "Умиление", день Дарьи – в православном календаре. Великий четверг – у западных христиан. Дарья Грязная – в народном календаре. Именины празднуют: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 апреля.

1 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

1 апреля в православной церкви чтится день памяти мученика Хрисанфа и мученицы Дарьи и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Ясона и Мавра, сыновей их, Диодора, пресвитера, и Марианна, диакона, мученика Панхария. Празднование Смоленской иконы Божией Матери "Умиление".

У католиков в 2021 году 1 апреля отмечается Великий или Страстной четверг. В этот день вспоминается Тайная Вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии – Святого Причастия.

В народе 1 апреля почиталась Дарья Грязная. Так прозвали святую не потому, что считали неряшливой, а за то, что в эту пору активно таяли снега, заливая водой поля и дороги, так что из-за грязи бывало ни пройти, ни проехать. Считалось, что Дарья лепила грязь на людей с грязными и тяжелыми помыслами. Как ни странно, но на Грязную Дарью белили холсты, расстилая их с раннего утра на снег под яркое солнце, чтобы они выгорели. А еще люди верили, что в этот день просыпается домовой, которого обязательно следовало угостить, задобрить и развеселить после долгого зимнего сна.

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