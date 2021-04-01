1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

С первым апреля и Днем смеха: смешные картинки, короткие стихи и прикольные пожелания по телефону друзьям, коллегам и любимым людям

Вот и настало 1 апреля – День приколов, шуток, веселья и позитива. А чтобы поднять настроение окружающим вас людям, пошутите и разыграйте их, но будьте готовы к ответным действиям в свой адрес.

А еще делайте приятные сюрпризы и дарите подарки в весенние праздники родным и близким.

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С Днем смеха: позитивное поздравление в стихах

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Желаю здоровья, удачи, успеха,

И если морщинок – то только от смеха!

И чтобы не встретились в жизни ненастья,

А если уж слезы – то только от счастья!

С 1 апреля! / Фото: bonnycards

Прикольное смс на 1 апреля

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Учитесь смеяться по всякому поводу.

И вовсе без повода – по пустякам.

Назло ураганам, жаре или холоду,

Назло передрягам, назло дуракам!

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С 1 апреля! / Фото: bonnycards

Умное пожелание в День дураков

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И в радости, и в горе,

Каким бы ни был стресс,

Держите под контролем

Мозги, язык и вес!

С 1 апреля! / Фото: bonnycards Реклама

Обман в День 1 апреля для любимого

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Верь или не верь –

Наступил апрель.

Первое апреля –

Никому не верю!

Только не забудь –

Могут обмануть!

Верь или не верь –

Желаю тебе:

Счастья горы,

Смеха реки

И свою любовь

Навеки!

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Веселое смс в День дурака

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Как хорош День дурака!

Только парни хмуры.

Девушки ведь не хотят,

Чтоб ввели День Дуры!

С 1 апреля! / Фото: Pinterest

Лучшее пожелание другу на 1 апреля

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Лови, приятель, поздравление:

Пусть будет лень и невезение,

Унылой, пасмурной погода,

Летящими, как ветер, годы,

И неудачными – свиданья,

И денег – гривен пять в кармане,

Машина – ржавая "девятка",

Пусть будет горько, а не сладко –

Все это для врагов твоих!

А если нет врагов, то зря написан стих.

С 1 апреля! / Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.