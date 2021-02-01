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1 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 1 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 1 февраля? Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений, Международный день десерта, Всемирный день хиджаба. День святого Макария – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 февраля.

1 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

1 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Макария Великого, Египетского, святителя Марка, архиепископа Эфесского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария, диакона Киево-Печерского, в Дальних пещерах, блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского. Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского, преподобного Макария Римлянина, Новгородского, мученицы Евфрасии, девы преподобного Макария Александрийского, святителя Арсения, архиепископа Керкирского, преподобного Антония, столпника, Марткобского.

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В народе 1 февраля отмечается Макарьев день, который также называли Макар-весноуказчик. По погоде этого дня люди судили о том, какая будет весна.

Приметы на 1 февраля

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Кто родился 1 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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