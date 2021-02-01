1 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 1 февраля? Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений, Международный день десерта, Всемирный день хиджаба. День святого Макария – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 февраля.

1 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений проводится с 2010 года под эгидой ООН в первую неделю февраля и призывает людей всех вероисповеданий к гармоничным взаимоотношениям.

проводится с 2010 года под эгидой ООН в первую неделю февраля и призывает людей всех вероисповеданий к гармоничным взаимоотношениям. Международный день десерта – наряду с 12 ноября также отмечается 1 февраля всеми кулинарами, кондитерами и сладкоежками.

– наряду с 12 ноября также отмечается 1 февраля всеми кулинарами, кондитерами и сладкоежками. Всемирный день хиджаба (World Hijab Day) ежегодно отмечается 1 февраля представителями ислама и другими людьми, интересующимися этим атрибутом женской одежды.

ежегодно отмечается 1 февраля представителями ислама и другими людьми, интересующимися этим атрибутом женской одежды. Национальный день свободы (National Freedom Day) отмечается в Америке в честь внесения в Конституцию США поправки об отмене рабства в 1865 году.

Какой сегодня праздник

1 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Макария Великого, Египетского, святителя Марка, архиепископа Эфесского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария, диакона Киево-Печерского, в Дальних пещерах, блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского. Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского, преподобного Макария Римлянина, Новгородского, мученицы Евфрасии, девы преподобного Макария Александрийского, святителя Арсения, архиепископа Керкирского, преподобного Антония, столпника, Марткобского.

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В народе 1 февраля отмечается Макарьев день, который также называли Макар-весноуказчик. По погоде этого дня люди судили о том, какая будет весна.

Приметы на 1 февраля

если день на Макара ясный и солнечный – к ранней весне;

какая погода на Макара, таким будет весь февраль;

на Макара капель – в весну раннюю поверь;

если в Макарьев день метель – то и на Масленицу будет метель;

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 1 февраля

1865 – отмена рабства в США.

1884 – опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.

1930 – газета "Таймс" опубликовала первый в мире кроссворд.

1958 – состоялся запуск в космос первого американского спутника.

1992 – заключена российско-американская декларация о завершении холодной войны.

1994 – вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС.

Кто родился 1 февраля

1894 – Джон Форд, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1950 – Майк Кэпмбелл, американский гитарист, автор песен, музыкальный продюсер.

1965 – Вадим Писарев, украинский артист балета, хореограф.

1965 – Шерилин Фенн, американская актриса кино и телевидения.

1968 – Лиза Мария Пресли, американская певица, дочь Элвиса Пресли, экс-жена Николаса Кейджа и Майкла Джексона.

1971 – Майкл Си Холл, американский актер, продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.