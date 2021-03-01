Версія українською
$ 27,95
33,84

1 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 1 марта в истории

Какой сегодня праздник, 1 марта?Первый день весны, Всемирный день комплимента, Всемирный день гражданской обороны. День памяти Мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии – в православном календаре. Ярилин день – в народном календаре. Именины празднуют: Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 марта.

1 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Реклама

Какой сегодня праздник

1 марта в православной церкви чтится день памяти мучеников Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии. Мучеников персидских в Мартирополе. Преподобного Маруфа, епископа Месопотамского.

В народе 1 марта отмечался Ярилин день и праздновалось наступление весны. Ярилу почитали как бога солнца и плодородия. В этот день беременные женщины старались выйти и показаться солнцу – считалось, что так они получают больше сил и здоровья для вынашивания ребенка. А бабки-повитухи растапливали снег и мыли им руки, чтобы очищенными принять роды.

Приметы на 1 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 1 марта

Кто родился 1 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

8 Марта в Украине-2021: будем ли отдыхать и сколько дней Церковные праздники и посты в марте 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине С первым днем весны: короткие поздравления и смс
праздники приметы этот день в истории

Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару