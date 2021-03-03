1 миллион пользователей IQOS в Украине: опыт, построенный на впечатлениях

5 лет назад об IQOS не знал никто, а сигареты казались продуктом неизменным, как сгущенное молоко в жестяных банках. Но технологии меняют даже самые консервативные индустрии. Сегодня в Украине 1 миллион курильщиков выбрали IQOS вместо сигарет, а во всем мире – уже 15,4 миллиона.

Все гениальное – просто: как придумали IQOS

Многим известно, что наибольший вред в курении наносят продукты горения – смолы. Следовательно, решение, кажется, лежит на поверхности – чтобы снизить вред от курения нужно придумать, как от них избавиться. Но сигаретные фильтры, даже самые совершенные, не способны задерживать смолы в такой степени, чтобы снизить вред для здоровья.

Сломать и перевернуть с ног на голову существующий подход удалось только команде инженеров IQOS. Вместо того, чтобы искать, как уменьшить количество продуктов горения, они предложили бороться не с последствиями, а с первопричиной – процессом горения.



Так была создана технология "Heat Control" – она базируется на нагревании табака, а не на поджигании. Смысл технологии в том, что IQOS нагревает табак до температуры 350℃ и "отдает" парообразный аэрозоль, а не дым. Аэрозоль айкос, в отличие от сигаретного дыма, не содержит вредных продуктов горения: канцерогенных смол, угарного газа (СО), формальдегида и аммиака. Не оставляет неприятный запах дыма на руках, одежде и волосах.

Простая идея – сложная реализация: 10 лет исследований

Хотя идея и казалась простой, для ее осуществления команде ученых и инженеров потребовалось почти 10 лет. Десять лет прототипирования, испытаний, исследований, лабораторных и клинических тестов. За это время компания Philip Morris International, которая создала IQOS, инвестировала в разработку 6 миллиардов долларов.

Во-первых, разработчики должны были убедиться, что новое устройство действительно сможет существенно снизить риски для здоровья, не создав новых. В конце-концов, им удалось создать устройство, которое в процессе использования выделяет на 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами.

Во-вторых, много усилий было потрачено на то, чтобы гаджет смог действительно воссоздать ощущение и ритуал, к которым привыкли курильщики. В противном случае, его бы постигла судьба электронных сигарет, которые в глазах курильщиков так и остались технологичной игрушкой, так и не став полноценной заменой сигарет.

Ритуал важнее, чем функционал

Исследователи тщательно изучили, что курильщики ценят в своей привычке, попробовали оставить то, что дарит удовольствие, убрав источник вреда, а вместе с тем и неприятные гигиенические аспекты.

В отличие от е-сигарет и вейпов, IQOS работает не на жидкостях, а с натуральным табаком (в виде специальных стиков). Нагревание позволяет в полной мере раскрыть аромат табака, настоящий и чистый, без горелого дымного привкуса, смол и сажи. На самом деле, это едва ли ни единственный способ побыть гурманом и узнать настоящий аромат табака.

IQOS воссоздает привычный для курильщиков ритуал столь точно, насколько это вообще возможно. Тонкий держатель удобно ложится в пальцы. Заряд рассчитан на 14 затяжек – так же, как и сигарета. У аэрозоля чистый табачный аромат, но есть стики с ментолом, тропическими фруктами, пряностями и ягодами.

Сервис, построенный на впечатлениях

Каждое взаимодействие с брендом запоминается. Собираетесь отказаться от курения и приобрести свой первый IQOS? Вместо супермаркетов вас ждут настоящие "места силы" бренда – фирменные магазины и IQOS Space. Или экспресс-доставка в течение 3 часов, если заказывать онлайн. Если повезет, вместе с заказом получите что-то необычное в качестве сюрприза: зонтик во время дождя, прохладный напиток в жару, ведро попкорна и плед для романтического кинопросмотра к 14 февраля, музыкальные открытки для праздничного настроения на Новый год.

Вы уже пользуетесь IQOS? О, в таком случае, вы откроете для себя целый мир. Более 600 заведений по Украине называют себя друзьями пользователей IQOS. Легко узнаете их по знаку IQOS Friendly.

Даже если устройство вышло из строя, вероятнее всего, команда IQOS сможет превратить это в позитивные впечатления. Если гарантия еще действительна – никакой волокиты с ремонтом, неисправный гаджет без лишних вопросов просто поменяют на новый. Кстати, для этого не обязательно лично приходить в магазин. Можно заказать замену по гарантии онлайн, по телефону или даже при помощи чат-бота в Viber. За 3 часа курьер бесплатно доставит девайс на замену. Можете представить что-то подобное с ноутбуком, пылесосом, утюгом или с чем угодно?

Очевидно, наилучший вариант – вообще отказаться от курения. Только если вы не готовы бросить вредную привычку, но ищете менее вредную альтернативу – IQOS может стать решением. Гораздо меньший риск для здоровья, гигиеничность, стильный дизайн и WoW-сервис – подтверждены миллионами курильщиков в Украине и во всем мире.