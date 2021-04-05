10 девайсов для дома с AliЕxpress, которые облегчат жизнь

Пандемия внесла коррективы в жизнь всего человечества. К примеру, жители планеты начали заказывать в разы больше различных платных приложений для своих гаджетов. Также многие начали больше внимания уделять своему быту, находясь на карантине. Потому предлагаем подборку самых интересных умных устройств для дома, которые сделают быт более красочным и удобным.

Товары с Aliexpress / Фото: Сегодня

Автоматическое мусорное ведро

Это устройство работает так, что как только человек подносит над ним руку, крышка автоматически открывается и можно выбрасывать мусор в урну, не боясь запачкаться. Инфракрасный датчик сканирует руку, а как только ее забрать – ведро закрывается.

Стоимость – около 500 гривен.

Умное ведро / Фото: aliexpress.com

Умный кошелек

Этот кошелек имеет специальный чип, с помощью которого его можно подключить к смартфону. Как только кошелек будет на расстоянии более метра от владельца, смартфон оповестит об этом. Также можно подключить специальную функцию, которая поможет отображать, где находится ваш кошелек. Таким образом вы всегда найдете свой бумажник.

Стоимость – около 600 гривен.

Умный кошелек / Фото: aliexpress.com

Электрический триммер для удаления катышек

Любая одежда рано или поздно начинает терять свой первоначальный вид. Зачастую это происходит из-за того, что на одежде появляются катышки. Для этого есть электрический триммер, который полностью удалит все катышки с одежды. Все отходы собираются в специальном резервуаре.

Стоимость – около 500 гривен.

Электрический триммер / Фото: aliexpress.com

Гаджет для мойки окон

Для того, чтобы не вызывать специалистов по мойке окон, или чтобы самому не заниматься этим, можно приобрести гаджет, который сам помоет окно. Причем, сделает это, как снаружи, так и внутри квартиры или дома. Гаджет плотно прилегает к окну и самостоятельно моет его. Для лучшей чистоты окон, предварительно их лучше побрызгать моющим средством.

Стоимость – около 2500 гривен.

Гаджет для мойки окон / Фото: aliexpress.com

Очиститель воздуха

Данное устройство имеет бактерицидный фильтр, что помогает очистить воздух в помещении. Также устройство помогает избавиться от неприятных запахов. Кроме того, в этом гаджете есть ионизатор воздуха.

Стоимость – около 600 гривен.

Очиститель воздуха / Фото: aliexpress.com

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Колонки с танцующими фонтанами

Эти колонки помогут расслабиться после тяжелого рабочего дня или просто повысить настроение. Когда начинает играть музыка, внутри колонок будут бушевать фонтаны. Кроме того, во время проигрывания музыки фонтаны подсвечиваются.

Стоимость – около 800 гривен.

Колонки с подсветкой / Фото: aliexpress.com

Электрическая кружка

Этот девайс поможет не думать о том, что перед употреблением напитка его нужно перемешать. За вас это сделает специальный миксер, который встроен в чашку. То есть, засыпав внутрь тот же кофе вместе с сахаром, все это будет автоматически перемешано.

Стоимость – около 400 гривен.

Электрическая кружка / Фото: aliexpress.com

Устройство для бахил

Это устройство отлично подойдет для дачи. Если на улице плохая погода, а нужно быстро забежать в дом за чем-то, но лень снимать ботинки, как раз можно воспользоваться устройством для автоматической выдачи бахил. Просто подставляете ногу в специальную коробку и на ботинки будут надеты бахилы.

Стоимость – около 500 гривен.

Бахилы / Фото: aliexpress.com

Вакуумный упаковщик

Это устройство будет незаменимым на кухне. С помощью вакуумного упаковщика продукты будут намного дольше сохраняться в свежести. Просто упаковываете продукт в специальный пакет и подносите его к устройству. Далее из пакета выкачивается весь воздух и таким образом продукт будет храниться дольше.

Стоимость – около 400 гривен.

Вакуумный упаковщик / Фото: aliexpress.com

Светодиодный кран

Специальная насадка надевается на водопроводный кран и после этого вода будет подсвечиваться различными цветами. Можно устанавливать любой из семи имеющихся цветов. Также такую насадку можно применить в душе. Таким образом принятие душа или мытье посуды превратиться в настоящее свето-шоу.

Стоимость – около 100 гривен.

Насадка на кран / Фото: aliexpress.com

Напомним, ранее мы писали о том, какой из топ-5 умных пылесосов лучше выбрать.

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