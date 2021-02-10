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10 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

10 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 10 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 10 февраля? Всемирный день зернобобовых. День преподобного Ефрема Сирина – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 февраля.

10 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

10 февраля в православной церкви почитается день памяти преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Киево-Печерского, епископа Переяславского, преподобного Палладия, отшельника, преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского. Празднование Суморинськой-Тотемской иконы Божией Матери.

В народе 10 февраля отмечался день Ефрема, которого также называли ветродуем, запечником, сверчковым заступником. С этим днем было связано множество интересных традиций. В Ефремов день обязательно подметали пол веником из травы полыни, чтобы уберечь дом от нечистой силы и от злых людей. А вот живущих в доме насекомых на Ефрема убивать нельзя, особенно сверчков. Чтобы задобрить домового, на ночь для него на кухне оставляли кашу. Кошку часто называли хозяйкой дома: считали, что она может поладить с домовым, а потому ее также нельзя было обижать.

Приметы на 10 февраля

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