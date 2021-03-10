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10 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

10 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 10 марта в истории

Какой сегодня праздник, 10 марта? День поминовения Тараса Шевченко в Украине. Святителя Тарасия – в православном календаре. Тарас Бессонный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 марта.

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10 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

10 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

В народе 10 марта отмечался Тарас Бессонный. Люди считали, что святой Тарасий способен побороть лихорадку, а потому ему молились о здоровье. А вот рано ложиться спать было опасно, потому что болезнь может вогнать человека в сон, а затем войти в его тело. Отсюда и название дня – Бессонный.

Приметы на 10 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 10 марта

Кто родился 10 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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