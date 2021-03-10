10 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 10 марта? День поминовения Тараса Шевченко в Украине. Святителя Тарасия – в православном календаре. Тарас Бессонный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 марта.
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- День поминовения Тараса Шевченко чтится в Украине. В 2021 году исполняется 160 лет со дня смерти Кобзаря.
- День национального театра отмечает Азербайджан.
- День труда празднует Корея.
- День инженера проводится 10 марта в Греции.
- День учителя отмечается в Лаосе.
- День начала сухого сезона отмечается Мьянма.
Какой сегодня праздник
10 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
В народе 10 марта отмечался Тарас Бессонный. Люди считали, что святой Тарасий способен побороть лихорадку, а потому ему молились о здоровье. А вот рано ложиться спать было опасно, потому что болезнь может вогнать человека в сон, а затем войти в его тело. Отсюда и название дня – Бессонный.
Приметы на 10 марта
- в день Тарасия нельзя спать до захода солнца;
- ни в коем случае нельзя смотреть с улицы в дом через окно, иначе так в дом войдет болезнь;
- плохая примета, если дверь сорвется с петель – ждать беды;
- день Тарасия – это средний срок появления проталин.
Интересные и важные события в Украине и мире 10 марта
- 1801 – в Британии стартовала первая перепись населения.
- 1862 – в Америке впервые выпущены бумажные деньги.
- 1878 – в Женеве выпущено карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
- 1905 – в Лондоне основан футбольный клуб "Челси".
- 1943 – начаты работы по созданию ядерного оружия в СССР.
- 1982 – прошел редкий парад планет.
Кто родился 10 марта
- 1787 – Устим Кармалюк, украинский национальный герой, предводитель движения крестьян на Подолье.
- 1940 – Чак Норрис, американский киноактер, мастер боевых искусств.
- 1953 – Тарас Петриненко, украинский музыкант, певец, композитор, поэт.
- 1958 – Шэрон Стоун, американская модель, киноактриса.
- 1973 – Ева Герцигова, чешская супермодель.
- 1984 – Оливия Уайлд, американская киноактриса.
- 1992 – Эмили Осмент, киноактриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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