10 овощных запеканок, которые станут любимыми навсегда

Запеканки – это не просто красиво, это еще достаточно вкусно. Хорошо, что на рынках и магазинах понемногу начинают появляться овощи и зелень, так что время их запечь сейчас актуальное. В этой подборке собраны 10 рецептов овощных запеканок. Их можно приготовить постными (такой вариант тоже найдете ниже), а можно добавить мясо курицы или индейки. В общем, фантазируйте и запекайте.
Хотите поделиться своим рецептом дрожжевой выпечки, принимайте участие в нашем конкурсе.
Постная овощная запеканка
Ингредиенты
- Цветная капуста – 200 г
- Брокколи – 200 г
- Морковь – 1 шт.
- Зеленый горошек – 100 г
- Картофель – 5 шт.
- Растительное молоко – 200 мл
- Мука – 2 ст. л.
- Кокосовое масло – 30 г
- Мускатный орех – 1/2 ч. л.
- Черный перец, соль, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Приготовить на пару цветную капусту, брокколи и морковь. Морковь нарезать кубиками. Картофель очистить от кожуры, отварить, воду слить, нарезать кубиками. Соединить овощи в форме для запекания.
- На сковороде с толстым дном растопить кокосовое масло, добавить муку, размешать и, постоянно помешивая, довести до загустения.
- Добавить молотый мускатный орех, перец, соль. Полученный соус влить в форму к овощам.
- Запекать 15 минут при температуре 200 градусов. При подаче украсить зеленью.
Овощная запеканка с моцареллой
Ингредиенты
- Морковь – 145 г
- Лук репчатый – 80 г
- Картофель – 40 г
- Перец – 20 г
- Помидоры – 50 г
- Томатная паста или соус – 30 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Молоко – 200 мл
- Моцарелла – 125 г
- Петрушка – 10 г
- Соль, специи, кунжут – по вкусу
Способ приготовления
- Морковь и картофель натереть на крупной терке. Лук, помидоры и перец мелко порезать. Хорошо все перемешать, добавив соль и специи. Выложить массу в форму, смазанную маслом.
- Молоко смешать с яйцом и томатным соусом.
- Моцареллу нарезать тонкими пластинами и выложить сверху овощной массы, залить соусом, посыпать кунжутом. Накрыть фольгой и в духовку на 20 мин при 200 градусах.
- Убрать фольгу и запекать 20-30мин до румяной корочки.
Овощная запеканка из капусты с картофелем на сковороде
Ингредиенты
- Капуста – 200 г
- Сырой картофель – 150 г
- Морковь – 50 г
- Куриное яйцо – 2 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту нашинковать тонкой соломинкой. Картофель и морковь натереть на крупной терке.
- Соединить овощи, соль, специи, яйца. Размешать.
- Разогреть сковороду с маслом. Выложить овощную массу, распределить равномерно на сковороде, закрыть крышкой и тушить с каждой стороны на среднем огне примерно 5-6 минут.
- Переворачивать с помощью тарелки.
Овощная запеканка с цветной капустой
Ингредиенты
- Цветная капуста – 300 г
- Свежий зеленый горошек – 200 г
- Растительные сливки (соевые) – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Сыр – 50 г
- Вяленые помидоры – 5 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить цветную капусту, измельчить. Протушить в сковороде 5 минут.
- В миске взбить яйца со сливками, добавить соль, перец и специи.
- В форму для запекания выложить овощи, добавить порезанные вяленые помидоры, залить яично-сливочной смесью.
- Посыпать тертым сыром( можно пармезаном) и запечь в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
Запеканка из цветной капусты и брокколи в сметано-чесночном соусе
⠀
⠀Ингредиенты
- Цветная капуста – 200 г
- Брокколи – 200 г
- Сметана 20% – 100 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр твердый – 70 г
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Цветную капусту и брокколи разделить на соцветия и отварить в подсоленной воде 3-4 минуты. Слить воду, дать капусте Для соуса сметану, яйцо, соль смешать и добавить чеснок, пропущенный через пресс.
- Смешать соус с капустой и выложить в форму для запекания. Присыпать сыром.
- Отправить в заранее разогретую духовку на 20 минут при 180 градусах.
Запеканка из цветной капусты и овсяной мукой
Ингредиенты
- Цветная капуста – 1 кг
- Яйцо – 2 шт.
- Мука овсяная – 70 г
- Сыр – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту помыть и разобрать на соцветия. Вскипятить воду, добавить соль и размешать.
- Аккуратно выложить в кипящую воду соцветия капусты, варить несколько минут. Слить воду, дать капусте немного остыть. Разогреть духовку до 200 градусов и натереть сыр на крупной терке.
- Яйца разбить в миску и слегка взбить вилкой или венчиком. В отдельную миску насыпать муку.
- Обвалять капусту в яйце, затем в муке и выложить в жаропрочную посуду. Посыпать солью, черным молотым перцем и сверху распределить натертый сыр.
- Готовить цветную капусту около 20-30 минут до румяного цвета.
Запеканка с баклажаном и кабачком
Ингредиенты
- Баклажан – 200 г
- Кабачок – 300 г
- Фарш куриный или филе – 500 г
- Помидор – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Йогурт натуральный – 100 г
- Твердый сыр – 90 г
- Перец болгарский – 100 г
- Лук – 80 г
- Соль, специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Баклажан, кабачок, помидор, перец и лук порезать кольцами.
- Фарш посолить и добавить специй
- На дно формы выложить слоями баклажан, фарш, кабачок, лук, перец, помидор. Слои овощей периодически можно подсаливать по вкусу.
- Яйца взбить с йогуртом и залить этой смесью запеканку.
- Запекать в духовке при 180 градусах около 50 мин.
- Вытащить, посыпать тертым сыром и отправить в духовку запекаться до румяной корочки.
Овощная запеканка с броколли
Ингредиенты
- Молоко 1% – 150 мл
- Яйца – 6 шт.
- Брокколи – 100 г
- Цветная капуста – 100 г
- Шампиньоны – 150 г
- Стручковая фасоль – 1 ст.
- Сыр – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Разобрать на соцветия брокколи и цветную капусту, нарезать шампиньоны пластинами, добавить фасоль.
- Смазать форму маслом и отправить в нее овощи с грибами.
- Залить смесью из яиц, молока, щепотки соли и перца.
- Сверху выложить тертый сыр, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Картофельно-грибная запеканка с сыром
Запеканка из картофеля и грибов с сыром / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- 500 г картофеля, тонко нарезанного
- 150 г молока
- 5 ст. л белого вина
- Соль, перец – по вкусу
- 2 ст. л сливочного масла
- 2 дольки чеснока и 2 ст. л растительного масла
- 300 г шампиньонов
- 100 г тертого сыра
Способ приготовления
- Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки.
- Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец.
- Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы.
- Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая.
- Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.
Запеканка из капусты с рисом и яйцом
Капустная запеканка в духовке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 молодая капуста
- 1 луковица
- 200 г риса
- 2 вареных яйца
- 200 г брынзы
- Петрушка
- Кумин
- Соль
- Растительное масло
- 400 мл воды
Способ приготовления
- Разберите капусту на отдельные листы и отварите до мягкости.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до прозрачности.
- Всыпьте сырой рис. Посолите и добавьте кумин. Поджарьте и отставьте в сторону.
- К рису добавьте нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень.
- Возьмите форму для запекания. Выложите слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Затем снова слой капусты и слой начинки. Выложите сверху капусту.
- Залейте все водой. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут.
Здесь найдете 7 идей для быстрого и вкусного ужина.