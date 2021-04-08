10 овощных запеканок, которые станут любимыми навсегда

В них можно добавить мясо курицы или индейки, если захотите разнообразия

Запеканки – это не просто красиво, это еще достаточно вкусно. Хорошо, что на рынках и магазинах понемногу начинают появляться овощи и зелень, так что время их запечь сейчас актуальное. В этой подборке собраны 10 рецептов овощных запеканок. Их можно приготовить постными (такой вариант тоже найдете ниже), а можно добавить мясо курицы или индейки. В общем, фантазируйте и запекайте.

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Постная овощная запеканка

Фото: instagram.com/love_e_a_t_/

Ингредиенты

Цветная капуста – 200 г

Брокколи – 200 г

Морковь – 1 шт.

Зеленый горошек – 100 г

Картофель – 5 шт.

Растительное молоко – 200 мл

Мука – 2 ст. л.

Кокосовое масло – 30 г

Мускатный орех – 1/2 ч. л.

Черный перец, соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Приготовить на пару цветную капусту, брокколи и морковь. Морковь нарезать кубиками. Картофель очистить от кожуры, отварить, воду слить, нарезать кубиками. Соединить овощи в форме для запекания. На сковороде с толстым дном растопить кокосовое масло, добавить муку, размешать и, постоянно помешивая, довести до загустения. Добавить молотый мускатный орех, перец, соль. Полученный соус влить в форму к овощам. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов. При подаче украсить зеленью.

Овощная запеканка с моцареллой

Фото: instagram.com/helena_gosteva/

Ингредиенты

Морковь – 145 г

Лук репчатый – 80 г

Картофель – 40 г

Перец – 20 г

Помидоры – 50 г

Томатная паста или соус – 30 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Молоко – 200 мл

Моцарелла – 125 г

Петрушка – 10 г

Соль, специи, кунжут – по вкусу

Способ приготовления

Морковь и картофель натереть на крупной терке. Лук, помидоры и перец мелко порезать. Хорошо все перемешать, добавив соль и специи. Выложить массу в форму, смазанную маслом. Молоко смешать с яйцом и томатным соусом. Моцареллу нарезать тонкими пластинами и выложить сверху овощной массы, залить соусом, посыпать кунжутом. Накрыть фольгой и в духовку на 20 мин при 200 градусах. Убрать фольгу и запекать 20-30мин до румяной корочки.

Овощная запеканка из капусты с картофелем на сковороде

Фото: instagram.com/renata_foodblog/

Ингредиенты

Капуста – 200 г

Сырой картофель – 150 г

Морковь – 50 г

Куриное яйцо – 2 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломинкой. Картофель и морковь натереть на крупной терке. Соединить овощи, соль, специи, яйца. Размешать. Разогреть сковороду с маслом. Выложить овощную массу, распределить равномерно на сковороде, закрыть крышкой и тушить с каждой стороны на среднем огне примерно 5-6 минут. Переворачивать с помощью тарелки.

Овощная запеканка с цветной капустой

Фото: instagram.com/happyme.2129/

Ингредиенты

Цветная капуста – 300 г

Свежий зеленый горошек – 200 г

Растительные сливки (соевые) – 200 г

Яйца – 3 шт.

Сыр – 50 г

Вяленые помидоры – 5 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Отварить цветную капусту, измельчить. Протушить в сковороде 5 минут. В миске взбить яйца со сливками, добавить соль, перец и специи. В форму для запекания выложить овощи, добавить порезанные вяленые помидоры, залить яично-сливочной смесью. Посыпать тертым сыром( можно пармезаном) и запечь в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Запеканка из цветной капусты и брокколи в сметано-чесночном соусе

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Фото: instagram.com/badmulyaa/

⠀Ингредиенты

Цветная капуста – 200 г

Брокколи – 200 г

Сметана 20% – 100 г

Чеснок – 1 зуб.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 70 г

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Цветную капусту и брокколи разделить на соцветия и отварить в подсоленной воде 3-4 минуты. Слить воду, дать капусте Для соуса сметану, яйцо, соль смешать и добавить чеснок, пропущенный через пресс. Смешать соус с капустой и выложить в форму для запекания. Присыпать сыром. Отправить в заранее разогретую духовку на 20 минут при 180 градусах.

Запеканка из цветной капусты и овсяной мукой

Фото: instagram.com/territoriya_pp/

Ингредиенты

Цветная капуста – 1 кг

Яйцо – 2 шт.

Мука овсяная – 70 г

Сыр – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

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Капусту помыть и разобрать на соцветия. Вскипятить воду, добавить соль и размешать. Аккуратно выложить в кипящую воду соцветия капусты, варить несколько минут. Слить воду, дать капусте немного остыть. Разогреть духовку до 200 градусов и натереть сыр на крупной терке. Яйца разбить в миску и слегка взбить вилкой или венчиком. В отдельную миску насыпать муку. Обвалять капусту в яйце, затем в муке и выложить в жаропрочную посуду. Посыпать солью, черным молотым перцем и сверху распределить натертый сыр. Готовить цветную капусту около 20-30 минут до румяного цвета.

Запеканка с баклажаном и кабачком

Фото: instagram.com/recepty_dlja_zdorovja/

Ингредиенты

Баклажан – 200 г

Кабачок – 300 г

Фарш куриный или филе – 500 г

Помидор – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Йогурт натуральный – 100 г

Твердый сыр – 90 г

Перец болгарский – 100 г

Лук – 80 г

Соль, специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Баклажан, кабачок, помидор, перец и лук порезать кольцами. Фарш посолить и добавить специй На дно формы выложить слоями баклажан, фарш, кабачок, лук, перец, помидор. Слои овощей периодически можно подсаливать по вкусу. Яйца взбить с йогуртом и залить этой смесью запеканку. Запекать в духовке при 180 градусах около 50 мин. Вытащить, посыпать тертым сыром и отправить в духовку запекаться до румяной корочки.

Овощная запеканка с броколли

Фото: instagram.com/pp_club_health/

Ингредиенты

Молоко 1% – 150 мл

Яйца – 6 шт.

Брокколи – 100 г

Цветная капуста – 100 г

Шампиньоны – 150 г

Стручковая фасоль – 1 ст.

Сыр – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Разобрать на соцветия брокколи и цветную капусту, нарезать шампиньоны пластинами, добавить фасоль. Смазать форму маслом и отправить в нее овощи с грибами. Залить смесью из яиц, молока, щепотки соли и перца. Сверху выложить тертый сыр, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Картофельно-грибная запеканка с сыром

Запеканка из картофеля и грибов с сыром / Фото: freepik.com

Ингредиенты

500 г картофеля, тонко нарезанного

150 г молока

5 ст. л белого вина

Соль, перец – по вкусу

2 ст. л сливочного масла

2 дольки чеснока и 2 ст. л растительного масла

300 г шампиньонов

100 г тертого сыра

Способ приготовления

Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки. Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец. Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы. Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая. Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.

Запеканка из капусты с рисом и яйцом

Капустная запеканка в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 молодая капуста

1 луковица

200 г риса

2 вареных яйца

200 г брынзы

Петрушка

Кумин

Соль

Растительное масло

400 мл воды

Способ приготовления

Разберите капусту на отдельные листы и отварите до мягкости. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до прозрачности. Всыпьте сырой рис. Посолите и добавьте кумин. Поджарьте и отставьте в сторону. К рису добавьте нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень. Возьмите форму для запекания. Выложите слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Затем снова слой капусты и слой начинки. Выложите сверху капусту. Залейте все водой. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут.

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