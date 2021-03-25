10 вопросов психологу: как определить шарлатана, прайс лечения и почему много приемов – это неэффективно

Психологи в 2021 году, как никогда, стали популярны. Люди начали беспокоиться о своем ментальном здоровье, посещать консультации и прислушиваться к советам врачей. Но, к сожалению, не все попадают к профессионалам. Некоторые из-за нехватки опыта ходят к шарлатанам. Именно поэтому мы пообщались со Светланой Арефнией – кандидатом психологических наук со стажем 15 лет и 6-ю высшими образованиями, семейным психотерапевтом и физиогномистом. Сегодня эксперт расскажет, как правильно выбирать психолога, сколько у нее стоит лечение и как выделить психолога-шарлатана.

Светлана Арефния / Фото: Facebook: arefniya

Спойлер: после прочтения начнете беспокоиться о своем психологическом здоровье и выбирать психолога по конкретным пунктам.

Как выбрать психолога?

Сначала обратите внимание на его репутацию, в этом может помочь Google. Если он неизвестен в медиапространстве, то попросите фидбэк у человека, если вам его порекомендовали. Обратите также внимание на количество пройденной психотерапии психологом в часах. Чем больше – тем лучше, в среднем рекомендуется от 300-400 часов.

У психолога также должен быть супервизор. Словом, это как коллега-психотерапевт, с которым психолог может порекомендоваться по роботе с клиента для получения качественного результата, рассмотрев различные профессиональные точки зрения. Психологи, не имеющие супервизора, обычно впадают в манию величия формата "я все знаю" и применяют неэффективные методы лечения из-за отсутствия помощи.

Как не попасться на шарлатана?

Если после первой же встречи психолог вам "выносит" диагноз и называет конкретную проблему и методы ее решения – бегите. Потому что дебютная встреча – это всегда знакомство, обсуждение дальнейших действий, построение гипотез, но точно не 100% диагноз. Еще шарлатаны на первом приеме пытаются показаться мегаразумными, рассказывая о своих действенных форматах лечения, которые являются панацеей. Профессионалы так не работают, у нас бывают сомнения и это нормально, иногда такая интервенция продвигает лечение больного.

ТОП-3 проблемы людей, с которыми чаще всего обращаются

Первое – профессионального характера: это люди, которые хотят самореализоваться, стать увереннее и найти себя в профессии. Второе – личностного характера: это женщины, которые хотят выйти замуж, решить проблемы с построением отношений с мужчинами. Третье – межличностные: а именно налаживание отношений с родителями, детские травмы, которые остались во взрослом возрасте, и психологические границы.

Какие самые популярные мифы о депрессии вы слышали?

Сначала надо понимать, что депрессия бывает клиническая и легкой формы, когда ощутимо только состояние апатии. Клиническую депрессию называют одним из симптомов психического расстройства, которое нужно лечить медикаментозно. А когда у человека апатичное состояние, то можно обойтись психотерапевтическим лечением.

Один из самых популярных мифов, что депрессия – это не болезнь. На самом деле, это болезнь (если говорить о клинической), поэтому ее надо лечить медикаментозно. Второй миф: с депрессией можно справиться самостоятельно, без помощи врача. Если вы понимаете, что у вас депрессивное состояние и вы уверены в том, что можете с ним справиться самостоятельно – это неправда, лучше обратиться к психиатру.

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Какое максимальное время работы с клиентом у вас было?

8 лет. В терапии можно пребывать всю жизнь, это зависит от запроса клиента. Если лечение растягивается на годы, то это не причина называть психолога не профессионалом, все зависит от проблемы клиента. Иногда человек приходит с одним запросом, а затем открывается новая проблема, которую клиент также хочет решить. У каждого свой темп "раскрытия" и это нормально. Женщина, которую я лечила 8 лет, только на 6-м году терапии смогла рассказать о важной проблеме, которую держала в себе все это время.

Как научиться не стрессовать из-за обычных мелочей?

Любой стресс надо переживать активно – не прятать свои переживания, а наоборот. Стоит обратиться к психологу или психотерапевту, уберечь себя, потому что стрессовое состояние может привести к депрессии. Если понимаете, что у вас происходило стрессовое состояние, надо понять, какое именно, а потом уже искать выходы из ситуации. Бывает внешний стресс – например, карантин (на который мы не можем повлиять), а также внутренний, с которым у нас есть прямой "контакт".

Одни из "звоночков" стресса – навязчивые мысли, вегетативная реакция организма, например, учащенное сердцебиение и мышечная реакция (изменения, например, плач). И если вы заметили у себя один из перечисленных процессов, то нужно проработать каждый из них. Если навязчивые мысли, то старайтесь позитивно настроиться и обходить их, работа с вегетативной реакцией предусматривает дыхательные упражнения, а по мускульным реакциям – физические упражнения.

Поэтому концентрация на хорошем, работа с дыханием и физические нагрузки помогут защитить себя. И, конечно, планирование дальнейших перспектив.

Как понять, что 100% надо идти к психологу?

"Точку" распознать легко, должно быть хотя бы 2-3 симптома. Обычно – это физиологические перемени в организме – изменение сна, рассеянность, апатия, утрата смысла жизни. Также эмоциональные факторы – перепады и резкая смена настроения. И когнитивные – мысли, обесценивающие вас как личность. Если вы заметили у себя хотя бы до 2-3 симптомов, то можно считать, что вы уже вошли в депрессию и психологическое состояние изменилось. В таком случае лучше обратиться за помощью к врачу.

Кто может назначать антидепрессанты?

Их может назначать только психиатр, но не психолог, он не может лечить психические расстройства. Но каждый профессиональный психолог имеет своего психиатра (супервизора), к которому он может направить своего пациента, если потенциально понимает, что антидепрессанты положительно повлияют на лечение.

Чем больше приемов у психолога в неделю, тем лучше?

Нет! В неделю одного приема по 1 часу достаточно (если это НЕ психоанализ), за это время человек успеет осознать пройденное после встречи и через неделю вернуться с новыми переживаниями и выводами. После чего они с психологом прорабатывают пройденный "материал" и это эффективно. Если врач вам предлагает 3-4 приема в неделю, то, скорее всего, это непрофессионал.

Какой прайс на лечение у столичных психологов?

Каждый психолог формирует свой прайс индивидуально, учитывая уровень квалификации, пройденное обучение и опыт.

Ориентировочный прайс у начинающих в час – 500 гривен. У профессионалов с 5-7 лет опыта – около 50-100 долларов в час. У меня сеанс за час стоит более 100 долларов, учитывая мой уровень профессионализма в 15 лет.

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