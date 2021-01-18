10 причин, почему вы не получаете то, что хотите

Почему вам дарят не то, что вы хотите

Начало года – период всевозможных подарков, сначала на сам Новый год, потом Рождество, День святого Валентина и пошло поехало. И в кипе этих праздников вы, зачастую, получаете какие-то нелепые, ненужные и неинтересные подарки. Что пошло нет так, думаете вы, а мы отвечаем. Сегодня.Lifestyle нашел 10 причин, почему вам дарят не то, что нужно.

1. Вы не говорите, что хотите получить в подарок

Сложно угадать с подарком человеку, который не озвучивает свои желание или еще хуже – шифруется, когда его спрашивают. Практика составлять список подарков, к сожалению, у нас не слишком популярна, а зря!

Составляется список желанных подарков, который предоставляется гостям, каждый выбирает какой-то определенный подарок и дарит вам во время праздника. Это супер полезно, потому что: вы получаете то, что действительно хотите и то, что вам нужно, а еще – избегаете повторов подарков.

2. Вы никак не выражаете своих желаний

Часто люди, особенно малознакомые, не решаются напрямую спросить, что вам подарить и просто наблюдают за вами, пытаясь понять, что же вы хотели бы получить в подарок. И тут может возникнуть проблема с тем, что вы никак не выражаете своих желаний и предпочтений.

Исправляйте это, если не хотите получить какого-нибудь очередного плюшевого мишку.

3. Вы сами не знаете, что вам нужно

Когда человек уже напрямую спрашивает вас, чего бы вы хотели и слышит в ответ "Я даже не знаю", то не удивляйтесь подарку, который вы получили. Говорят, что вселенная все понимает буквально – не знаешь, что хочешь, так и получайте что-попало.

4. У человека нет денег на подарок

Бывает так, что вам дарят какую-то ерунду не потому что не знают, что подарить, а потому что у человека банально нет денег на что-то стоящее или то, что вы хотите. Поэтому старайтесь нормально реагировать на такие подарки, чтобы не обидеть человека.

5. У вас есть все, что нужно

Вы даже не представляете, как сложно выбрать хороший подарок человеку, у которого есть все! Тут либо деньгами обойдитесь (что не всегда уместно), либо чем-то практичным: бутылка любимого вина, парфюм, которым человек пользуется или ящик экзотических фруктов.

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Если вы оказались на месте того, у кого все есть, то просто принимайте все, что вам дарят. У вас же и так все есть, верно?

6. У человека скучная фантазия

Вот спросили вас, что хотите – вы не знаете, человеку подсказку никакую не дали, а у него с фантазией туго. Тогда вы получаете в дар от него что попало и думаете, куда деть этот презент. Ну что тут поделаешь, пишите список подарков!

7. Вы критикуете подарки

Если вы постоянно раздраженно реагируете на все подарки и критикуете их, то не удивляйтесь, что вам дарят что попало и вообще, скажите спасибо, что еще как-то поздравляют. Постарайтесь адекватно реагировать на подарки и все же чаще говорить о том, что вы любите и все наладиться.

8. Человек копит на что-то очень дорогое

Вот запланировал человек купить себе квартиру или машину и просто не может позволить себе тратить много денег на подарки, поэтому и покупает что-то нейтральное. Постарайтесь все же с понятием отнестись к этому, в конце концов вы же тоже хотите новую машину.

9. Вы не умеете радоваться подаркам

Когда вы получаете подарок, то, обычно, в лучше случае улыбнетесь и то – не всегда. Вы можете быть рады, но так холодно реагируете на любой подарок, что человеку просто нет смысла лезть из кожи вон, чтобы что-то придумывать. Вам что носки, что последний iPhone подари – реакция одинаковая. Так зачем платить больше?

10. Человек жадина

Если у человека есть возможность подарить вам то, что вы хотите, он знает ваши вкусы и желания, но дарит с года в год, что попало или еще хуже – то, что ему самому не нужно, то он просто жадина. Единственное решение – понять, простить и пересмотреть свои взгляды на общение.

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