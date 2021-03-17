Что съесть, чтобы быть энергичным – 10 важных продуктов

Меню должно быть сбалансированным и с теми продуктами, которые дают энергию

Мы – это то, чем мы питаемся. Ведь с помощью еды и правильного ее потребления можно похудеть и даже сократить влияние стресса на организм. И на то, насколько энергичными мы будем в течение дня, тоже серьезно влияет еда. Нутрициолог Яна Легеза назвала 10 продуктов, которые придадут бодрости и энергии.

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Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Что думает диетолог о еде и энергии?

"Существует глубокое заблуждение, что чем сытнее (читайте калорийней) еда, тем больше у нас будет энергии. Это не так. Не уверена, что вы будете бодры после жирной отбивной с жареной картошкой. Меню должно быть сбалансированным и наполненным действительно теми продуктами, которые дают энергию", – говорит Яна Легеза.

Какие продукты дадут бодрость и энергию организму?

1. Гречка

Наш организм превращает углеводы в энергию. Простые быстро перевариваются и дают заряд бодрости на недолгое время. В отличие от них, цельнозерновые продукты обеспечивают энергией на долгое время. Цельнозерновые каши – лучший источник энергии на день.

2. Нешлифованный рис

Это зерна, неочищенные от оболочки. Нешлифованный рис содержит меньше крахмала, чем белый, является отличным источником энергии и микроэлементов (калий, кальций, магний, фосфор) и при этом практически не содержит жиров. Его регулярное потребление укрепляет нервную систему, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает зрение, кожу и волосы. Также очень ценны обволакивающие свойства риса, благодаря которым нормализуется деятельность ЖКТ.

3. Овсянка цельнозерновая

Овес богат витаминами группы B, а они помогают превратить углеводы в полезную энергию и снизить стресс. Также у овса – низкий гликемический индекс и большое содержание клетчатки, которая обеспечивает заряд энергии вместо краткосрочного всплеска за счет того, что углеводы попадают в кровь постепенно. Также она обладает адсорбирующими и обволакивающими свойствами для кишечника.

Не рекомендую брать гранолу – в ней больше сахара и это уже переработанный продукт.

4. Орехи

Являются источником растительного белка и полезных жиров – необходимое сочетание для нормальной жизнедеятельности организма. Но я рекомендую выбрать миндаль, грецкий орех, фундук, фисташки. Они наименее аллергенны, содержат много витаминов и минералов.

Но главное здесь – брать чистые орехи без соли! Желательно замачивать их на ночь перед употреблением, но если нет времени, то для перекуса сойдут и сухие.

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5. Бананы

Это один из спасателей для людей, которые придерживаются правильного питания и часто перекусывают на ходу. Мякоть банана содержит около 16 % сахара, калий, магний, железо, витамин В6, клетчатку. Он однозначно даст энергию, насытит микроэлементами и утолит голод (хоть и не надолго).

Я рекомендую их как перекус детям в школу. Не рекомендованы бананы больным сахарным диабетом.

6. Бобовые

Отличный источник растительного белка и клетчатки, что означает медленное высвобождение глюкозы, а также витаминов группы B, железа, магния, калия, цинка, кальция и меди. Это сложно перевариваемые продукты и не каждый организм их хорошо воспринимает, но если их замачивать на сутки перед приготовлением, то это снизит риск неприятных ощущений и улучшит всасывание полезных веществ организмом.

7. Батат

Высокоуглеводный овощ, который содержит клетчатку и является отличным источником энергии. В его составе есть витамин A и витамины группы B, а также калий, магний и кальций.

8. Яйца

Белок в яйцах не повышает сахар в крови и является хорошим и длительным источником энергии, помогает сохранить и предотвратить потери мышечной массы у пожилых людей. В яйцах есть тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, витамины В12 и B6, которые необходимы для производства энергии. Аминокислоты в яйцах поддерживают мышечную массу.

9. Мясо и птица

Это полноценные источники белка, содержат незаменимые аминокислоты, витамины и минералы. Являются отличным источником энергии.

10. Рыба

Лосось, сардины, сельдь, скумбрия – источник важнейших кислот Омега-3. Они важны для кровеносных сосудов, питают мозг, улучшают концентрацию и настроение. Белок в рыбе отлично усваивается и дает ощущение сытости. Ешьте рыбу 3 раза в неделю.

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