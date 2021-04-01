10 самых известных розыгрышей, которые вошли в историю

Эти шутки без преувеличения можно назвать лучшими

Во многих странах мира 1 апреля отмечают День смеха – любимый праздник детей и взрослых. В этот день принято разыгрывать родных, близких, друзей, коллег и знакомых. Кстати, от первоапрельских шуток не отказываются и СМИ – будьте внимательны, ведь сегодня от телевидения, радио и прессы можно ожидать все что угодно.

Life Сегодня предлагает вам вспомнить 10 самых известных шуток, на которые "клюнуло" человечество 1 апреля.

Разрушение Капитолия

Журналисты газеты The Capital Times в 1933 году опубликовали фотографию разрушенного Капитолия. Подпись гласила, что здание было повреждено загадочными взрывами, причина – "большое количество газов от бурных обсуждений в Сенате".

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Фото: Reddit

Приписку мелкими буквами, что это первоапрельская шутка, многие читатели не увидели.

Урожай спагетти

1 апреля 1957 года на BBC вышел сюжет, в котором рассказывалось об урожае спагетти в Швейцарии. Журналисты сообщили, что небывалый урожай удалось получить благодаря мягкой зиме и уничтожению жука-долгоносика. Многие зрители поверили в эту информацию. Они даже начали звонить на BBC с вопросами, как им вырастить свое дерево.





Проснувшийся вулкан

50-летний житель Аляски по имени Оливер Бикар очень интересно разыграл жителей города Ситка. Утром 1 апреля 1974 года он поджег кучу старых покрышек на вершине вулкана Эджком, "спящего" с XIX века. Люди в панике начали собирать вещи и готовиться к эвакуации, но затем пилоты береговой охраны, подлетевшие к вулкану, выяснили, что это не извержение.

Фото: Reddit

100-минутный час

1 апреля 1975 года главные австралийские телеканалы сообщили о введении новой системы исчисления времени: минута якобы включала не 60, а 100 секунд, а час – не 60, а 100 минут. Зрители были шокированы.

Фото: Unsplash

Райская страна

Британское издание The Guardian в 1977 году опубликовало вкладку из семи страниц, где рассказывалось о маленькой республике San Serriffe (на самом деле вымышленной). Страна описывалась как райская: с чудесными пейзажами, приветливыми жителями.

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Фото: Reddit

Читатели массово звонили в газету, пытаясь узнать, как добраться до San Serriffe и сколько стоит там отдохнуть.

Электронный Биг-Бен

1 апреля 1980 года на ВВС сообщили, что знаменитые часы Биг-Бен станут электронными. Эта новость вызвала негодование у слушателей.

Фото: Unsplash

Бракованные бюстгальтеры

1 апреля 1982 года в газете Daily Mail было опубликовано сообщение о продаже 10 тысяч бракованных бюстгальтеров, способных создавать помехи для теле- и радиостанций.

Фото: Vadofootwear

Демонтаж Эйфелевой башни

Французская газета Le Parisien в 1986 году заявила о демонтаже Эйфелевой башни. Знаменитое сооружение якобы собирались перевезти, а на его месте построить стадион для Олимпиады. Многие парижане в розыгрыш поверили.

Фото: Etoretro

Время по Гиннесу

Авторитетное издание The Financial Times накануне 1 апреля в 1998 году напечатало новость о том, что пивоваренная компания Guinnes стала спонсором Королевской обсерватории в Гринвиче и благодаря этому на целый год "время по Гринвичу" будет переименовано на "время по Гиннесу". Конечно, это была шутка!

Фото: Unsplash

Виагра для хомячков

Издание The Independent в 2000 году опубликовало информацию о создании "Виагры" для застенчивых хомячков и прочих грызунов. Исследователи из Флориды якобы таким образом решили помочь домашним питомцам, которые страдают от чувства сексуальной неполноценности.

Фото: Pikabu

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