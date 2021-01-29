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10 упражнений для похудения с фитнес-резинками в домашних условиях

29 января, 14:29

Анна Ковпак

Тренер рассказала, почему фитнес-резинки так популярны

Тренировки с фитнес-резинками сейчас на пике популярности. И важным фактором является то, что с ними можно заниматься не только в спортзале, а и дома. Это особенно актуально в период карантина и локдауна, когда спортзалы закрыты. Чем полезны тренировки с фитнес-резинками и какие правила безопасности по их использованию, рассказала Сегодня.Lіfestyle персональный тренер Мария Сурнева.

Персональный тренер Мария Сурнева / Фото: пресс-служба

В чем популярность тренировок с фитнес-резинками: отвечает тренер

Тренировки с резинками являются одними из самых трендовых в фитнес индустрии. В чем же их успех:

  1. Разнообразие базовых и изоляционных упражнений с последующим усложнением. Например, надевая резинку под колени и выполняя базовое приседание вы за счет создаваемого эспандером сопротивления добавляете или смещаете акцент нагрузки на ягодицы.
  2. Фитнес-резинки можно использовать как для рук, так и для ног.
  3. Для того, что бы увеличить нагрузку нужно делать максимальное сопротивление. Если сопротивления мало – выбираем из набора максимально тугую резинку. Если в наличии несколькo штук "light" – можно использовать одновременно 2-3 штуки и по эффекту это будет как черная "strong".

Чем полезны тренировки с фитнес-резинками:

Правила использования фитнес-резинок:

10 упражнений для похудения с фитнес-резинками для дома:

1. Приседания

Разместите резинку чуть выше колен и выполняйте приседания. Следите, чтобы колени не выходили за носки.

2. Шаг в сторону

Разместите резинку внизу голени и делайте шаг со стороны в сторону.

3. Подъемы бедра

Станьте на четвереньки, разместите резинку на бедрах – чуть выше колен. Ногу, согнутую в колене, поднимаем вверх. Делайте по несколько подходов на каждую ногу.

4. Подъем бедра с резинкой на стопе

Станьте на четвереньки, разместите резинку на бедро одной ноги. Другой ногой зацепите второй конец резинки стопой, натянув ее на обувь. Эту ногу и поднимайте вверх. Затем меняем ноги. Упражнение выполняем на обе ноги.

5. Поднятие прямой ноги

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Лежа на одном боку, размещаем резинку внизу голени, и поднимаем прямую ногу вверх. Затем переворачиваемся на другой бок и делаем то же упражнение на другую ногу.

6. Пружинка ногами

Ноги поставьте на ширине плеч, резинку разместите чуть выше колен и поднимитесь на носки. Начинайте пружинить ногами в стороны. Чтобы удержать равновесие, можете держаться рукой за стул или стену.

7. Тяга руками

Одну ногу поставьте вперед и согните немного в колене. Зацепите резинку за стопу и берите ее другой край рукой. Резинка уже должна быть в натяжении! Далее натягивайте резинку, отводя руку согнутую в локте назад. Упражнение сделайте на обе руки.

8. Пружинка руками

Станьте прямо, ноги поставьте на ширину плеч, резинку разместите чуть выше кистей рук или возьмите в руки и начинайте разводить руки в разные стороны, растягивая резинку.

9. Разведение рук в сторону

Станьте прямо, ноги поставьте на ширину плеч, резинку разместите чуть выше кистей рук и поднимите их вверх. Затем поочередно начинайте отводить одну руку в сторону и вниз, при этом сгибая ее немного в локте.

10. Заведение рук за голову

Станьте прямо, разместите резинку чуть выше кистей рук и поднимите их вверх. Затем опускайте руки вниз за головой, растягивая резинку в разные стороны. Следите, чтобы голова не была слишком вытянута вперед.

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Источник: Сегодня

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