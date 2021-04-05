10 возмутительно вкусных блюд с сыром

Сыр – очень достойный ингредиент. Нет, он сам по себе достоин, но если есть его присутствие в еде – это вкусно всегда. А еще блюда с сыром достаточно часто попадают в список трендовых. В этой подборке найдете 10 действительно вкусных вариантов еды, в которых есть сыр разных видов. Выбирайте, пробуйте, ну и наслаждайтесь.
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Сабурани
Ингредиенты
- Лаваш – 1 упаковка
- Кефир – 500 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сыр твердый – 200 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Кефир, яйца, соль и перец смешать.
- Глубокий противень смазать любым маслом. Порвать лаваш небольшими кусочками и, смочив каждый кусочек в кефире, выложить на противень, закрывая дно.
- Посыпать сверху тертым сыром. Повторить слои несколько раз. Остатки кефира вылить сверху.
- Запекать в духовке до румяности. Есть охлажденным.
Куриный рулет с сыром
Ингредиенты
- Сыр – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Панировочные сухари – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Тимьян – 1 веточка
- Куриный фарш – 300 г
- Шампиньоны – 5-6 шт.
- Лук – 1 шт.
- Растительное масло – 20 мл
Способ приготовления⠀
- Сыр натереть на крупной терке. Смешать сыр, панировочные сухари и яйца.
- Добавить соль, тимьян, перемешать и выложить тонким ровным слоем в противень на пергамент, примерный размер 30х20 см.
- Запекать при температуре 200 градусов в течение 10 минут.
- На сковороде разогреть растительное масло и обжарить в нем мелко нарезанный лук. Добавить нарезанные грибы, соль, тимьян, перемешать и жарить в течение 5 минут. Смешать грибы с фаршем.
- На готовый сырный корж тонким ровным слоем выложить фарш. При помощи пергамента скрутить в плотный рулет.
- Положить рулет в форму для запекания швом вниз и накрыть фольгой.
- Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.
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Макаронные "гнезда", запеченные в духовке
⠀
Ингредиенты
- Лапша яичная "гнезда" – 10 шт.
- Фарш – 400 г
- Лук крупный – 1 шт.
- Морковь крупная – 1 шт.
- Сыр – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Томатная паста или кетчуп – 2 ст. л.
- Сметана – 2 ст. л.
- Соль, специи – по вкусу
- Растительное масло – 2-3 ст. л.
- Вода – 1,5 ст.
Способ приготовления
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- Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками, обжарить с растительным маслом
- Через 5 минут добавить кетчуп, сметану и воду примерно половину стакана, протушить 10 минут.
- В фарш добавить яйцо, специи, соль и немного замороженного укропа.
- Гнезда выложить в форму для запекания. На них – фарш, овощи и соус, который остался после жарки. Посолить, поперчить.
- Вылить полтора стакана воды между гнездами, аккуратно. ⠀
- Сыр натереть на мелкой турке, выложить на фарши. Сверху накрыть фольгой, важно, чтобы она не прикасалась к сыру.
- Запекать 40 минут при температуре 180 градусов.
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Хачапури
Ингредиенты
Для теста
- 750 мл – молока
- 30 г – прессованных дрожжей (или 11 сухих)
- по 3 ст. л. – сахара и растительного масла
- 2 ч. л. – соли
- 800 г – просеянной муки
Для начинки
- 500 г – адыгейского сыра
- 500 г – сулугуни
- 1 шт. – яйцо
Способ приготовления
- Муку смешать с сахаром и солью. Возможно, ее понадобится и меньше.
- В теплом молоке развести дрожжи. Влить молоко в мучную смесь. Добавить растительное масло. Замесить мягкое тесто. Накрыть тесто и оставить на 1-1,5 часа. Поднявшееся тесто обмять и оставить на 30 минут.
- Сыр натереть на крупной терке, добавить яйцо, перемешать. Разделить начинку на 5 частей. Скатать из каждой части сырные шары.
- Подошедшее тесто разделить на 5 частей. Раскатать кусочек теста в диаметре 15-20 см.
- На середину положить сырный шар. Собрать тесто кверху, защипнуть.
- Раскатать тесто с сыром в лепешку диаметром 30 см.
- Сковороду с толстым дном разогреть. Смазать один раз растительным маслом.
- Жарить лепешки на среднем огне под крышкой с каждой стороны по 5 минут.
- Обжаренную сторону смазать сливочным маслом, закрыть крышкой и дожарить вторую сторону лепешки.
Горячие бутерброды с моцареллой
Ингредиенты
- 4 шт. – яйца
- 200 г – моцареллы
- 4 ломтика – белого хлеба
- 1 ч. л. – сливочное масло
- 2 шт. – помидоры
- зеленый лук – по вкусу
- соль, перец молотый – по вкусу
Способ приготовления
- Смазать формочки сливочным маслом.
- Вырезать из хлеба кружочки диаметром 8 см, размещаем на дне.
- Моцареллу натереть на крупной терке.
- В форму выложить слой сыра, разбить яйцо, посолить, поперчит, добавить тертый сыр.
- Запекать 15 минут при температуре 200 градусов. ⠀
- Подавать блюдо горячим, сервировать овощами, листьями салата.
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Нормандский сырный хлеб
Ингредиенты
- 400 г – полутвердого сыра
- 1 ч. л.- разрыхлителя
- 4 шт. – яйца
- 160 г – сливочного масла
- 300 г – муки
- 400 мл – молока
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления
- Муку просеять с разрыхлителем, сыр порезать кубиками, сливочное масло растопить.
- Взбить яйца с солью и перцем, добавить масло и молоко, затем муку с разрыхлителем, хорошо перемешать до однородности.
- Добавить сыр и хорошо перемешать.
- Вылить в продолговатую форму и отправить в разогретую заранее духовку до 180 градусов. Выпекать 50 минут.
- Дать постоять 5 минут под сухим полотенцем, вынуть из формы.
Сырные палочки
Ингредиенты
- Мука – 200 г
- Молоко – 60 мл
- Кипяток – 60 мл
- Сыр – 80 г
- Соль – 1/3 ч. л.
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления
- В миску налить молоко, кипяток, просеять муку, добавить соль. Вымесить тесто руками.
- Натереть сыр. Добавить к тесту. Вымесить.
- Раскатать тесто в тонкий пласт. Разделить на 2 части и нарезать на полоски.
- Обжарить на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон.
Сырные бублики
Ингредиенты
- 100 г – творога 9%
- 50 г – рисовой муки
- 1 шт. – яйцо
- 50 г – сливочного сыра
- соль, ванилин – по вкусу
- 3 г – разрыхлителя
Способ приготовления
- Все смешать, слепить влажными руками бублики и выпекать на пергаменте минут 20 при температуре 180 градусов.
Сырные шарики
/ Фото: freepik.com
Ингредиенты
- Сыр твердый – 300 г
- Белки – 2 шт.
- Мука – 3 ст. л.
- Разрыхлитель – 10г
- Масло подсолнечное для жарки
- Панировочные сухари
Способ приготовления
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- Белки взбить в хорошую плотную пену. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать.
- Сыр натереть на мелкой терке и добавить к белкам с мукой. Также все тщательно перемешать, получится плотное тесто. Из него очень легко катаются шарики.
- Поместить шарики в любую форму с бортиками, добавить сухари панировочные и встряхнуть форму, чтобы все шарики были в сухарях.
- Жарить в хорошо разогретом масле, выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.
Крем-суп с сыром
Крем-суп с сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Вода – 2 л
- Индейка филе – 300 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Сыр плавленый – 200 г
- Сливки 10% 1- 00 мл
- Соль, черный перец горошком, перец молотый – по вкусу
- Лавровый лист – 2 шт.
Способ приготовления
- Сыр и сливки взбить блендером до однородной консистенции.
- Налить в кастрюлю воды, добавить филе, дать закипеть, снять пенку.
- После закипания, немного посолить, добавить лавровый лист, несколько горошин перца и целую луковицу (когда сварится бульон, достать лук). Варить 20 минут.
- Вынуть мясо, нарезать кусочками и отправить обратно.
- На оливковом масле обжарить мелко нарезанный лук и морковь, поперчить, немного посолить. Добавить в кастрюлю. Добавить нарезанный небольшой соломкой картофель и сырно-сливочную массу. Довести до кипения, варить 10 минут.
- Подавать с зеленью и любимыми сухариками
Здесь узнаете, как едят сыр в разных странах.
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