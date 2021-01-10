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10 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

10 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 января в истории

Какой сегодня праздник, 10 января? День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Крещение Господне у западных христиан. День памяти мучеников 20000, в Никомидии сожженных – в православном календаре. Рождественский мясоед – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 января.

10 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

10 января отмечается Крещение Господне у западных христиан – один из наиболее древних праздников христиан, посвященный Крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

10 января в православной церкви чтится день памяти праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мученицы Агафии, Домны, Феофилы и иных, преподобного Игнатия Ломского, Ярославского, апостола от 70 Никанора.

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В народе 10 января отмечался Домочадцев день или Рождественский мясоед. В этот период уже закончился Рождественский пост и наступало время забоя домашнего скота, Святок, зимних свадеб, когда на столах в изобилии присутствовали мясные блюда. Вся семья собиралась вместе, сообща выполняли домашнюю работу, а затем садилась за стол. В этот день особенно ценилось семейное согласие, а вот ссориться и выяснять отношения было крайне нежелательно. В этот день судили о погоде на лето: если на скирдах лежит иней, то лето будет дождливым.

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