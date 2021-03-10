1000 евро за пост в Instagram: за что украинским блогерам платят такие деньги

Скандальная блогер Анна Алхим назвала расценки на свою рекламу в соцсетях

Заработать на дорогой автомобиль всего за месяц? Легко! Популярные блогеры в соцсетях вполне способны получить за свои посты полмиллиона гривен и даже больше. Почему им платят такие сумасшедшие деньги, расспросил у скандального блогера из Днепра Анны Алхим телеведущий Дмитрий Коляденко в программе "Зіркоманія" на телеканале Украина 24.

Сколько можно заработать в Instagram

Украинский ТОП-блогер Анна Алхим всегда откровенно рассказывает о своем заработке: 1000 евро стоит пост, 1000 евро стоит сториз, 2500 евро стоит видеопост. Но девушка планирует поднимать цены.

Получается, за месяц блогер может заработать ориентировочно 30 тысяч евро. В гривнах – почти миллион. Для этого нужно хотя бы раз в день делать сообщение или сториз.

Такие большие деньги приятно тратить на подарки, а в марте достаточно для этого поводов. Если определиться с презентом не можете – воспользуйтесь нашим весенним календарем подарков.

"У меня есть менеджер, который отвечает на все запросы, люди заказывают рекламу, я могу прорекламировать все и вас даже за ваши деньги", – рассказывает блогер Анна Алхим.

Реклама

Но иногда Анна Алхим идет из соцсетей, чтобы пообщаться с поклонниками вживую. В Киев она приехала с выступлением о деньгах и успехе в Сети.

Но Анна зарабатывает не только благодаря соцсетям, она также создает и продает одежду.

Блогер Анна Алхим / Фото: instagram/anna_alkhim

В чем популярность блогеров

Блогеры – это новые медиа, которые искренние из-за отсутствия цензуры. Этим и объясняется интерес со стороны рекламодателей – большинство людей воспринимают их рекламу, как искреннюю рекомендацию друга.

Но кроме заработков, Анна Алхим известна еще и своими скандалами. Один из самых громких случился полгода назад, когда блогер ​​назвала президента России Путина "красавчиком". Телеведущую Елену Филонову обозвала "толстой" и устроила с ней грандиозную перепалку в Instagram.

Тем временем звезда TikTok Таисия Онацкая попала в скандал с военным.