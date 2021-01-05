11 дней до премьеры: новые подробности грандиозного шоу "Маска"

Звездные детективы обещают проявить все свои таланты, чтобы угадать, кто скрывается за масками

Включайте логику и запасайтесь терпением! До премьеры шоу "Маска" остаются считанные дни. Уже 16 января грандиозная премьера, которую ждала вся Украина. Самые яркие звезды украинской эстрады, актеры, спортсмены и политики – за масштабными костюмами могут скрываться неожиданные персоны. Чего ждать от шоу – далее в материале.

Сюжет Юрия Хоменко Видео: Сегодня

И огромный Дракон, и бесстрашный Лев ,и даже ослепительное Солнце! Какими бы мощными и сильными ни были герои "Маски", все они круглосуточно под охраной телохранителей! Артем Ушенко и Владислав Ивченко никакие папарацци не подпустят к героям шоу и сами никаких секретов не раскрывают.

Охранники сопровождают "Маски" и на сцене, и за кулисами. Говорят, что капризных участников нету. Но кто там скрывается в удивительных ярких костюмах и сами не знают.

Интересно, что и сами звезды не догадываются, с кем соревнуются в шоу.

Костюм для шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам шеф-редактора шоу "Маска" Оксаны Болкун, на сцене одна маска поддерживает другую, подает ручку, но, люди, которые общаются под масками – не знают, кто там скрывается. Иногда на сцене маски обнимаются с теми, с кем не слишком хорошо общаются в реальной жизни.

Чтобы узнать хотя бы кого-то, звездные детективы обещают проявить все свои таланты: и ум, и внимательность, и даже хитрость!

"Это, пожалуй, будет первый в истории "Маски" проект в Украине, в котором судьи никого ни разу не угадали. Мы или дураки, или слепые – я не знаю. Или наши звезды так умело могут замаскироваться, потому что не понятно, кто там сидит", – рассказывает звездный детектив Оля Полякова.

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Оля Полякова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме основных шестнадцати участников, шоу посетят и звездные гости – тоже в масках!

По словам режиссера-постановщика шоу "Маска" Константина Томильченко, это такой бонус-трек, бонус, который придает шоу больше яркости и загадочности. Потому что хочется эти загадки отгадывать.

Подсказку для зрителей: кто же скрывается за масками, дает музыкальный продюсер телеканала "Украины" Геннадий Витер.

Костюм для шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Артисты под масками – это все суперстар, очень интересные персонажи, личности, которые получают огромное удовольствие, находясь как раз под маской. Потому, что если лицо "А" имеет определенный статус, звание, регалии, и в быту не может расслабиться, то одевая маску, становится позволительно все", – говорит продюсер.

Зрителей ждет и новое звучание знакомых песен, и безумные и зрелищные номера, и неожиданные разоблачения звезд. Уже шестнадцатого января на телеканале Украина! Невероятные эмоции гарантированы!

Ранее телеканал "Украина" представил самого милого участника шоу "Маска" – Циклопа.