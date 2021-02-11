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11 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 11 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 11 февраля? Всемирный день больного, Международный день женщин и девочек в науке. День святителя Лаврентия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 февраля. Не забудьте, что совсем скоро наступит День влюбленных, так что самое время подготовиться к празднованию Дня Святого Валентина.

11 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

11 февраля в православной церкви чтится перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. Почитается память святителя Лаврентия, затворника Киево-Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах, святителей Герасима, Питирима, Ионы, епископов Великопермских-Устьвимских, мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Юлиана и Паригория, мучеников Сильвана, епископа, Луки, диакона, Мокея, чтеца.

В народе 11 февраля отмечался Лаврентьев день. Люди верили, что святой Лаврентий улучшает зрение и исцеляет от слепоты, а потому ему молились об излечении от болезней, особенно глазных. На Лаврентия наблюдалась совершенно переменчивая погода: в один день могли быть январские морозы и мартовская оттепель.

Приметы на 11 февраля

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Кто родился 11 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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