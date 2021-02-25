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11 главных кинопремьер весны, которые вы захотите посмотреть на большом экране

25 февраля, 11:00

Дарина Алексеева

Делимся самыми ожидаемыми новинками кино с датами выхода

За весь 2020-й киноманы серьезно "проголодались" за достойными кинолентами. Кто-то может сказать, что зрители еще боятся ходить в кино, но давайте признаем, что не так уж много фильмов было в прокате, которые по-настоящему хотелось бы посмотреть. Но! Хорошая новость – грядет новый сезон и весной выйдет действительно впечатляющее количество хороших фильмов. Рассказываем, на что пойти этой весной в кино с семьей, друзьями или даже просто самому.

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"Мьюзик"

Дата премьеры: 4 марта

Жанр: мюзикл, драма

По сюжету, Зу предстоит стать опекуншей своей сводной сестры-подростка Мьюзик, которую воспитывала ее покойная бабушка. Проблема в том, что Зу, мягко говоря, свободолюбива: наркотики и алкоголь не редкие гости в ее меню, в то время как Мьюзик страдает аутизмом. Но на помощь Зу придет ее друг Эбо, семейная история которого позволит девушке научиться преодолевать трудности.

"Райя и последний дракон"

Дата премьеры: 4 марта

Жанр: фэнтези, приключения

Предстоящий мультфильм Disney стал первым, в котором главная героиня – уроженка Юго-Восточной Азии. Райя – смелая воительница, которая вместе со своим спутником Тук-Туком должна найти самого последнего в мире дракона, чтобы победить могущественного врага. Отличный мультфильм для просмотра с семьей.

"Дать дуба в округе Юба"

Дата премьеры: 11 марта

Жанр: детектив, комедия, драма

Домохозяйки нередко оказываются в тени собственной семьи. Так и случилось со Сью, которая всю жизнь мечтала об известности. И это ей удалось. Однажды при загадочных обстоятельствах исчезает ее муж, а Сью в миг становится знаменитостью, в чем ей помогает ее сестра, работающая на телевидении, которую играет Мила Кунис. Вот только тайна Сью, которая ставит на уши криминалитет округа и местных дотошных копов, добавят столько динамики жизни Сью, что ей самой теперь "не дать бы дуба"…

"Трафик"

Дата премьеры: 11 марта

Жанр: триллер, драма

Новый триллер со скандальным актером Арми Хаммером расскажет о героях, каждый из которых по-своему причастен к наркоторговле. Архитектор, которая избавилась от наркозависимости, попытается узнать, работает ли ее сын на наркоторговцев. А профессор университета придет к шокирующему открытию о своем работодателе – влиятельная фармацевтическая компания собирается вывести на рынок обезболивающее, которое является опасным наркотиком. Герои вступят на тропу войны с наркобизнесом, так что посмотрим, что из этого получится.

"Никто"

Дата премьеры: 18 марта

Жанр: боевик, драма

Хатч Мэнсел жил обычной семейной жизнью до тех пор, пока не столкнулся с группой опасных бандитов. Однажды он защитил девушку и с этого момента превратился в мишень для влиятельного гангстера, который хочет мести. Хатчу придется защищать свою жизнь и жизни членов своей семьи. Весь гнев, который долгое время Хатч сдерживал в себе теперь выйдет наружу и приоткроет завесы над темными сторонами Хатча.

"Земля кочевников"

Дата премьеры: 25 марта

Жанр: драма

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Фильм режиссера-номинантки на "Золотой глобус" Хлои Чжао – уже завоевал престижную кинонаграду на Венецианском кинофестивале ("Золотой лев"). В главной роли – изумительная Фрэнсис МакДорманд. Фильм повествует о женщине, которая садится в свой фургон и уезжает в путешествие по Америке после экономического краха в одном городке штата Невада. Героиня становится своего рода кочевницей, исследуя жизнь за пределами привычного общества.

"Черная вдова"

Дата премьеры: 6 мая

Жанр: боевик, приключения

Главная героиня, Наташа Романофф или "Черная вдова" – бывший агент КГБ. Она угнетена воспоминаниями о прошлом и хочет сломать систему появления все новых и новых убийц таких же, как и она. Наташа отправляется в "красную комнату", бывшую местом тренировок. Она сталкивается с опасным заговором. Спасаясь от преследователей, Наташе предстоит разобраться со своим шпионским прошлым, со своими взаимоотношениями, которые ей пришлось прекратить задолго до присоединения к команде Мстителей.

"Персонаж"

Дата премьеры: 20 мая

Жанр: комедия, боевик

Главный герой, которого играет Райан Рейнольдс, живет в городе Free-city и имеет все, что ему необходимо, кроме, разве что, девушки, которая ему нравится. Парень (именно так называют главного героя) все же решает с ней познакомиться и узнает от нее, что на самом деле он и весь город – часть онлайн-игры. С этого момента его жизнь кардинально меняется. Он решает подстроить правила игры под себя, а в итоге ему предстоит спасти мир игры от уничтожения.

"Годзилла против Конга"

Дата премьеры: 20 мая

Жанр: научная фантастика, боевик

Предстоящий фильм – сиквел полюбившихся зрителям кинолент "Годзилла: Король монстров" и "Конг: Остров черепа". В центре сюжета – два знаменитых монстра, которые сойдутся в противостоянии, в то время как человечество попытается стереть их обоих с лица земли.

"Стервелла"

Дата премьеры: 27 мая

Жанр: комедия, криминал

Эмма Стоун в роли молодой Круэллы Де Виль – легендарной злодейки из мультфильма "101 далматинец". Сюжет фильма перенесет зрителей в Лондон 70-х годов, когда модельер Круэлла становится одержимой собачьими шкурами, а вскоре превращается в настоящего монстра.

"Форсаж 9"

Дата премьеры: 27 мая

Жанр: боевик, приключения

Долгожданная девятая часть о легенде уличных гонок Доминике Торетто (Вин Дизель) и его противостоянии с родным братом Джейкобом (Джон Сина). Киностудия Universal уже не раз откладывала премьеру фильма, и теперь выход запланирован на конец этой весны.

Ранее мы назвали 10 самых ожидаемых украинских фильмов 2021 года.

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