11-летняя дочь Веры Брежневой впервые снялась для глянца: фото

Певица Вера Брежнева показала фотографии своей подросшей дочери, Сары Киперман, которая ранее поразила своим взрослым внешним видом. В декабре девочке исполнилось 11 лет и сейчас она может похвастаться своими первыми успехами в карьере модели – Сара впервые позировала для популярного журнала.
На снимках для февральского номера российского Elle Сара появилась в белоснежном наряде – объемной шубе из искусственного меха дизайнера ANTON BELINSKIY. Подписчики Веры Брежневой в Instagram были в восторге от внешности ее дочери.
"Как быстро растут дети...", – подписала фото дочери Вера Брежнева.
Фото прокомментировал и украинский клипмейкер Алан Бадоев.
Известно, что у Веры Брежневой две дочки. 19-летняя Соня – от брака певицы с Виталием Войченко, и 11-летняя Сара – от Михаила Кипермана.
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