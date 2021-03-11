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11 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 11 марта в истории

Какой сегодня праздник, 11 марта? Всемирный день почки. Святителя Порфирия – в православном календаре. Порфирий Поздний – в народном календаре. Именины празднуют Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 марта.

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11 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

11 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Порфирия, архиепископа Газкого, мученика Севастиана, преподобного Шио Мгвимского.

В народе 11 марта отмечался Порфирий Поздний. Несмотря на приближение весеннего тепла, люди еще не рисковали приниматься за полевые работы. Оставалась большая опасность заморозков – и все посевы могли погибнуть.

Приметы на 11 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 11 марта

Кто родился 11 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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