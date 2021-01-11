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11 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 января в истории

Какой сегодня праздник, 11 января? Всемирный день "спасибо". День памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных – в православном календаре. Страшный день – в народном календаре. Именины празднуют: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 января.

11 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

11 января в православной церкви чтится день памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, преподобного Маркелла, игумена обители "Неусыпающих", преподобных Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Феофила Омучского, преподобного Фаддея исповедника.

В народе 11 января отмечался Страшный день. Считалось, что в этот вечер всякая нечисть бушевала с особой силой. Чтобы уберечься от нее, люди проводили ритуал сжигания в костре бед и болезней. А более других в Страшный день полагалось беречь молитвами от нечистой силы детей, поскольку в этот день почиталась память младенцев, убитых в Вифлееме царем Иродом Великим.

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Также в этот период продолжались Святочные гуляния, гадания и посиделки среди молодежи, и даже разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться.

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В этот день люди обращали внимание на погоду: если в Страшный день дует северный ветер, а на небе нет облаков – к сильным морозам.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

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Кто родился 11 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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