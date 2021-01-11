11 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 11 января? Всемирный день "спасибо". День памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных – в православном календаре. Страшный день – в народном календаре. Именины празднуют: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 января.

11 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day) – каждый год 11 января во многих странах отмечается одна из самых вежливых дат в году.

– каждый год 11 января во многих странах отмечается одна из самых вежливых дат в году. День совершеннолетия в Японии (Сейдзин-но Хи) – ежегодно во второй понедельник января отмечается молодежью, достигшей 20-летнего возраста.

– ежегодно во второй понедельник января отмечается молодежью, достигшей 20-летнего возраста. День республики отмечает Албания.

отмечает Албания. День детей празднуется в Тунисе.

Какой сегодня праздник

11 января в православной церкви чтится день памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, преподобного Маркелла, игумена обители "Неусыпающих", преподобных Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Феофила Омучского, преподобного Фаддея исповедника.

В народе 11 января отмечался Страшный день. Считалось, что в этот вечер всякая нечисть бушевала с особой силой. Чтобы уберечься от нее, люди проводили ритуал сжигания в костре бед и болезней. А более других в Страшный день полагалось беречь молитвами от нечистой силы детей, поскольку в этот день почиталась память младенцев, убитых в Вифлееме царем Иродом Великим.

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Также в этот период продолжались Святочные гуляния, гадания и посиделки среди молодежи, и даже разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться.

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В этот день люди обращали внимание на погоду: если в Страшный день дует северный ветер, а на небе нет облаков – к сильным морозам.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 11 января

1922 – впервые в мире был применен инсулин для лечения от диабета 14-летнего канадца Леонарда Томпсона.

1935 – американка Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.

1940 – в Ленинграде прошла премьера балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".

1981 – британская команда под руководством путешественника Ранульфа Файнса завершила самую протяженную и самую краткосрочную экспедицию по пересечению Антарктики (2500 миль за 75 дней).

Кто родился 11 января

1875 – Рейнгольд Глиэр, украинский и российский композитор, дирижер, педагог.

1958 – Ирина Дерюгина, советская спортсменка по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка мира.

1960 – Олег Таран, советский и украинский футболист, футбольный тренер.

1970 – Мустафа Сандал, турецкий певец.

1971 – Мэри Джей Блайдж, американская певица автор песен, актриса.

1972 – Аманда Пит, американская актриса кино и телевидения.

1981 – Том Мейган, британский певец, экс-фронтмен рок-группы Kasabian.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.