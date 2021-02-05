12 часов полета: Мишина и Эллерт с детьми отправились на отдых в Доминикану (фото)

Звезда "Холостячки" Ксения Мишина, сын которой удивил макияжем, и ее избранник Александр Эллерт с детьми (сыном Ксюши – Платоном и дочкой Саши – Элей) отправились на отдых в Доминиканскую Республику.

Яркими фото и видео Ксения и Александр делятся на своих Instagram-страницах.

"Наконец-то Ксения Александровна на заслуженном отдыхе. Всего лишь 12 часов полета – и я в своем личном раю, с моими любимыми людьми", – говорит Ксения.

Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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Эллерт активно делает фото и видео возлюбленной в купальнике, пока они нежатся на пляже.

Скриншот: Instagram

В период зимних праздников Ксения и Александр отдыхали в Буковеле. Также пара недавно ездила в Одессу. А сейчас Мишина и Эллерт решили отправиться за моря.

"Столько сомнений, препятствий и событий происходило с момента решения наконец-то осуществить маленькую мечту и улететь далеко-далеко, чтобы никто и никогда", – пишет в Instagram Ксения.

Скриншот: Instagram

Напомним, Ксения Мишина намекнула Александру Эллерту, куда бы хотела отправиться в медовый месяц.