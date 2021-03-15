12 детей, которые появились на свет с внешностью пенсионеров (фото)

Пользователи ресурса Reddit решили собрать все снимки новорожденных детей с внешностью старичков в одном разделе и назвали его Old Babies. Теперь там хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров.
Сегодня.Lifestyle собрали 12 самых удивительных из них:
1. "Мой сын. В свидетельстве о рождении указано, что ему всего неделя. Но морщины на лбу говорят о том, что это 80-летний дедушка, отдаленно похожий на бульдога, который засыпает в кресле, пока жует соску"
2. "Непонятно, ему две недели или 50 лет?"
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3. "Похоже, мой сын – Бенджамин Баттон".
4. "Совет директоров прошел успешно".
5. "Смотрел свои детские фотографии и понял, что я сам – один из тех младенцев-стариков!"
6. "Он недавно родился, но уже сейчас выглядит на 40 лет".
7. "Малыш Трамп".
8. "Только не учи меня жить. Лучше помоги финансово".
9. "Моему сыну всего полгода, а у него уже есть лучшая фотография в мире".
10. "Этот малыш только родился, но уже устал от всего".
11. "Дэнни Де Вито? Нет, мой сын".
12. "Сказали Бену, что он похож на своего дедушку, но он не согласен".
Напомним, ранее мы опубликовали фото 15 родственников с почти идентичной внешностью. Кроме этого, 16-летняя школьница потратила 17 миллионов гривен ради идеальной красоты.
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