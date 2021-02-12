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12 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 12 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 12 февраля?Китайский Новый год, Международный день брачных агентств, День Дарвина. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста – в православном календаре. Васильев день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр, Степан, Федор, Феофил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 февраля. Не забудьте, что совсем скоро наступит День влюбленных, так что самое время подготовиться к празднованию Дня Святого Валентина.

12 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

12 февраля в православной церкви отмечается Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Фрисии, девы и других 20 мучеников, преподобного Зинона, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благоверного Петра, царя Болгарского.

В народе 12 февраля отмечался Васильев день, который также имел название Трехсвятие, поскольку церковь в этот день почитала трех великих святых. Зима поворачивала к весне. Люди наблюдали, что в этот период у зверей в лесах начинался свадебный сезон: самцы искали себе пару и устраивали бои между собой. Также по поведению диких животных судили о погоде.

Приметы на 12 февраля

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Кто родился 12 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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