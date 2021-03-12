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12 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 12 марта в истории

Какой сегодня праздник, 12 марта? Всемирный день против кибер-цензуры и День пересадки деревьев в Китае. День Прокопа – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 марта.

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12 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

12 марта в православной церкви чтится день памяти преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах, преподобного Фалалея Сирийского.

В народе 12 марта отмечался Прокоп Перезимний. Считалось, что на Прокопа уже наступала настоящая весна, а из-за таяния снегов совсем размывало дороги. Потому Прокопа еще называли Разрушителем дорог и в этот день старались сидеть дома.

Приметы на 12 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 12 марта

Кто родился 12 марта

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