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12 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 января в истории

Какой сегодня праздник, 12 января? Национальный день молодежи в Индии. День памяти святой Анисии, апостола от 70 Тимона – в православном календаре. Анисьин день – в народном календаре. Именины празднуют: Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 января.

12 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

12 января в православной церкви чтится день памяти мученицы Анисии, священномученика Зотика пресвитера, апостола от 70 Тимона, диакона, мученика Филетера Никомидийского, преподобной Феодоры Кесарийской, преподобной Феодоры Цареградской, святителя Макария, митрополита Московского.

В народе 12 января отмечался Анисьин день. Святую Анисию называли Желудочницей, потому что считали, что она излечивает от желудочных болезней. Анисьин день выпадал на разгар Святок, когда продолжались народные гуляния. В этот период люди кололи домашних свиней, устраивали охоту на диких кабанов, а затем готовили разнообразные блюда из мяса, в том числе и требухи.

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Приметы на 12 января

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