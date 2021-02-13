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13 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 13 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 13 февраля? Всемирный день радио. День памяти святителя Никиты – в православном календаре. Никита-пожарник – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 февраля. Не забудьте, что уже завтра наступит День влюбленных, так что самое время подготовиться к празднованию Дня Святого Валентина.

13 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

13 февраля в православной церкви чтится день памяти бессребреников, мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, мученицы Трифены Кизицкой.

В народе 13 февраля почитался Никита-пожарник, которого считали хранителем от огня, молний и жаркого солнца. Люди верили, что святой Никита своими молитвами тушил пожары и предотвращал засуху. Потому в этот день обращали внимание на поведение огня, святому молились о защите от этой опасной стихии, а также от нечистой силы.

Приметы на 13 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 13 февраля

Кто родился 13 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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