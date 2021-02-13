13 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 13 февраля? Всемирный день радио. День памяти святителя Никиты – в православном календаре. Никита-пожарник – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 февраля. Не забудьте, что уже завтра наступит День влюбленных, так что самое время подготовиться к празднованию Дня Святого Валентина.
- Всемирный день радио (World Radio Day) – профессиональный праздник работников связи, который ежегодно проводится 13 февраля, начиная с 2012 года, под эгидой ЮНЕСКО. Праздник приурочен к первому выходу в эфир "Радио ООН" в 1946 году.
- Терендез – национальный армянский праздник влюбленных, отмечаемый 13 февраля. Это аналог Дня святого Валентина, пришедший из язычества, а во времена христианства приуроченный Сретению Господню.
- День безумной любви к себе – в канун Дня святого Валентина, который признан праздником всех влюбленных, многие люди проводят негласный альтернативный праздник любви к себе. Его главный посыл – посвятить себе весь день.
Какой сегодня праздник
13 февраля в православной церкви чтится день памяти бессребреников, мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, мученицы Трифены Кизицкой.
В народе 13 февраля почитался Никита-пожарник, которого считали хранителем от огня, молний и жаркого солнца. Люди верили, что святой Никита своими молитвами тушил пожары и предотвращал засуху. Потому в этот день обращали внимание на поведение огня, святому молились о защите от этой опасной стихии, а также от нечистой силы.
Приметы на 13 февраля
- если дрова в печи дымят и плохо загораются – к скорой оттепели;
- а вот сильная тяга в очаге обещала морозные дни;
- яркое и красное пламя говорило о холодах;
- если огонь горел белым светом, можно ждать потепления;
- на Никиту-пожарника нельзя неуважительно относиться к огню, а также разжигать ссоры.
Интересные и важные события в Украине и мире 13 февраля
- 1633 – видный итальянский ученый Галилео Галилей прибыл в Рим на суд инквизиции.
- 1895 – французские изобретатели братья Люмьер получили патент на первый кинопроектор.
- 1942 – начался принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на работы в Германию.
- 1945 – в ходе Будапештской операции войска 2-го Украинского фронта взяли Будапешт.
- 1956 – начала работу советская антарктическая станция "Мирный".
- 1959 – в продажу поступили первые американские куклы Барби.
Кто родился 13 февраля
- 1769 – Иван Крылов, русский поэт-баснописец, публицист.
- 1873 – Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец (бас).
- 1883 – Евгений Вахтангов, российский и советский актер и режиссер, педагог, основатель и первый руководитель Театра им. Е. Вахтангова.
- 1892 – Мария Литвиненко-Вольгемут, советская украинская оперная певица, актриса, педагог.
- 1903 – Жорж Сименон, бельгийский писатель, мастер детектива.
- 1909 – Виктор Иванов, украинский советский кинорежиссер, сценарист.
- 1933 – Ким Новак, американская актриса кино и телевидения.
- 1933 – Лев Перфилов, советский и украинский актер театра и кино.
- 1950 – Питер Гэбриэл, английский музыкант, певец, продюсер.
- 1974 – Робби Уильямс, британский певец, актер, экс-участник группы Take That.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.