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13 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 13 марта в истории

Какой сегодня праздник, 13 марта? День землеустроителя Украины, День тайского слона. День Василия – в православном и народном календаре. Именины празднуют Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 марта.

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13 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

13 марта в православной церкви чтится день памяти всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, святителя Арсения, митрополита Ростовского, преподобного Василия, исповедника, священномученика Протерия, патриарха Александрийского, священномученика Нестора, епископа Магиддийского, преподобных жен Марины и Киры, преподобного Кассиана Римлянина, преподобного Кассиана, затворника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского Феокториста.

В народе 13 марта отмечался Васильев день. К этому времени весна становилась все ощутимее, таял снег и начиналась капель. Потому день еще получил название Капельник. На Василия приносили в дом сосновую ветку для оздоровления и очищения воздуха. Также из хвои готовили целебные настои.

Приметы на 13 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 13 марта

Кто родился 13 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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