13 простых добавок к кофе, которые сделают его вкуснее и полезнее

Мы всегда будем пить кофе. Даже когда некоторым из нас его желательно не пить. В таком случае сокращается его количество. И да, если вы внимательны ко своему здоровью, то важно знать, с какими продуктами не рекомендуется пить кофе. Но есть то, что не только может улучшить его вкус, но и дать ряд преимуществ для здоровья. В этом материале будет идти речь о таких добавках. Некоторые стали классическими, например, корица, а некоторые достаточно неожиданные. Нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь назвала 13 полезных добавок к кофе.

В случае поиска неожиданного подарка близким, воспользуйтесь вариантами из нашего календаря мартовских праздников.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

Стоит ли пить кофе со всевозможными добавками?

"Почему нет? Кофе – популярный напиток, известный своим бодрящим действием. Кофе сам по себе обладает восхитительным вкусом, но иногда хочется сделать его особенным. Существует множество способов, как интересно можно разнообразить чашечку кофе и при этом получить массу преимуществ для здоровья", – говорит Вера Паламарь.

13 добавок к кофе, которые сделают его полезнее

Фото: instagram.com/sidia_spices/

1. Корица

Корица – вкусная специя, которая особенно хорошо сочетается со вкусом кофе. Будучи использованы в натуральной медицине в течение тысяч лет, корица имеет один из самых высоких уровней антиоксидантной активности среди специй, богата марганцем, железом и кальцием. Они помогают укрепить вашу иммунную систему, снизить уровень глюкозы в крови и холестерина.

Добавьте 1/2 чайной ложки корицы в чашку кофе пред подачей или также можно палочку корицы залить кофе и дать настояться.

2. Какао

Вы можете объединить преимущества кофе и темного шоколада, добавив в кофе немного какао-порошка, вы придадите ему аромат. Какао богат антиоксидантами и связано с множеством преимуществ для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний .

Мокачино, версию кофе латте со вкусом шоколада, подают во многих кофейнях. Однако его обычно подслащивают сахаром. Вы можете легко приготовить его дома, не добавляя сахар.

Читайте также: А вы знаете, сколько калорий в вашем кофе? Пришло время посчитать

3. Экстракт ванили

Если вы любите подслащивать кофе, вам не нужно полагаться на сахар и обработанные сливки. Вместо этого попробуйте несколько капель чистого экстракта ванили.

Ваниль позиционируется как суперпродукт для мозга за способность повышать умственную работоспособность, настроение и общее здоровье мозга. Доказано, что ваниль снимает боли в животе и проблемы с пищеварением, уменьшает боль в суставах и снимает стресс.

Добавьте несколько капель чистого экстракта в чашку кофе или стручок ванили при заваривании.

4. Кардамон

Кардамон использовался в аюрведической медицине на протяжении тысячелетий. Приправа обычно добавляемая в кофе на Ближнем Востоке, придает кофе экзотический вкус.

Кардамон богат питательными веществами, клетчаткой, необходимыми минералами и соединениями, борющимися с раком. Исследования показали, что кардамон содержит соединения, способные убивать раковые клетки и замедлять рост новых раковых клеток.

Добавьте щепотку или две в чашку сваренного кофе или добавьте несколько цельных семян кардамона, если вы завариваете кофе.

5. Кайенский перец

Если вы действительно хотите разнообразить свой ежедневный кофе, добавьте немного кайенского перца в свой утренний напиток. Поверьте, это не только разбудит ваши вкусовые рецепторы, но и даст вам заряд питательных веществ в начале дня.

Кайенский перец использовался для лечения проблем с желудком, отсутствия аппетита и проблем с кровообращением на протяжении тысячелетий в медицине коренных американцев. Недавние исследования показывают, что он может облегчить головную боль, помочь пищеварению и даже предотвратить сердечные заболевания.

Добавьте в кофе пару капель кайенского перца или щепотку порошка перца.

Читайте также: Сколько можно пить кофе в день и нужно ли от него отказываться? Спойлер – не обязательно

6. Кокосовое молоко

Кокосовое молоко – идеальное дополнение, если есть непереносимость лактозы и вы решили отказаться от молочных продуктов в диетических целях или просто хотите заменить молоко низкокалорийным.

С кокосовым молоком можно получить необходимую дозу витаминов C, E и B, антиоксидантов, магния и железа – все они способствуют укреплению здоровья костей, зубов, мозга, почек и сердца.

Добавляется кокосовое молоко в ваш кофе по вкусу.

Реклама

6. Соль

Добавление соли в кофе не обычный, но эффективный способ устранить неприятную горечь, присущую некоторым сортам кофе, компенсировать неприятный вкус воды.

Фактически, в некоторых приморских регионах использование подсоленной воды для приготовления кофе – давняя традиция.

Несколько кристаллов морской соли могут быть полезны, так как соль может восполнить потери натрия, который вы теряете при употреблении кофе.

7. Имбирь

У имбиря долгая история использования в качестве лекарственного растения, которое лечит все – от простуды до рака, и современные исследования сосредоточены на его антиоксидантных, противовоспалительных, противораковых свойствах .

Например, в йеменской кухне сочетание имбиря с кофе является традиционным напитком с приятным пряным вкусом.

Имбирь в виде порошка добавляйте в кофе по вкусу.

8. Мускатный орех

Мускатный орех – это интенсивная специя с теплым, сладким и ореховым вкусом, которая хорошо сочетается с кофе, как в ванильном мускатном напитке, или в латте.

В добавок ко всему, он обладает антибактериальными свойствами и содержит соединения, которые, как известно, помогают улучшить память, приносят пользу сердцу, расслабляют мышцы и помогают пищеварению.

Щепотки мускатного ореха в кофе будет достаточно.

9. Лаванда

Вкус лаванды цветочный и сладкий, с нотками трав может стать интересной добавкой к кофе. Лаванда широко используется из-за ее успокаивающего действия, способности облегчать боль и обеспечивать спокойный сон.

Можно выпить теплый лавандовый латте, но выберайте кофе без кофеина.

10. Апельсиновый фреш

В Италии часто подают эспрессо с апельсиновой цедрой, чтобы цитрусовые нотки могли уменьшить горечь кофе.

Но в последнее время стало популярным добавление апельсинового холодного фреша к чашке горячего эспрессо, для получения освежающей смеси с характерным многослойным внешним видом. Помимо эстетики, сок содержит витамин C, витамины группы B, витамин A, калий и кальций.

Если любите этот необычный вкус кофе, то добавьте апельсиновый фреш. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

11. Лимон или лайм

Цитрусовые – обычная добавка к кофе, поскольку они могут уменьшить горечь и сделать вкус кофе ярче.

Лимоны и лайм богаты витаминами и антиоксидантами, поэтому добавление их в напиток может помочь в борьбе с раком и укрепить иммунную систему.

12. Кокосовое масло

Кокосовое масло становится все более популярным в последние годы благодаря полезным свойствам: от улучшения функции мозга до потери веса и антибактериальных свойств.

Но кокосовое масло в кофе обеспечивает больше, чем просто питательную ценность.

Добавьте половину чайной ложки масла в кофе – получите кремовую текстуру и легкий кокосовый вкус, который можно еще больше усилить с помощью кокосового молока.

13. Сливочное масло

Главное – использовать высококачественное несоленое или топленое масло. Масло усиливает действие кофеина, стимулирует внимание и снижает уровень холестерина в крови. На вкус такой кофе напоминает сливочный латте. По мнению автора напитка Дейва Эспри, такой кофе обеспечивает мозг питательными здоровыми жирами, усиливает работу мышц и улучшает внимание.

Добавляйте в ваш кофе 10-15 г хорошего сливочного масла.

Здесь узнаете, как правильно варить кофе в турке.