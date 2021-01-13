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13 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 января в истории

Какой сегодня праздник, 13 января? Канун старого Нового года. Отдание праздника Рождества Христова и день памяти преподобной Мелании Римской – в православном календаре. Щедрый вечер или день Маланки – в народном календаре. Именины празднуют: Мелания, Михаил, Петр.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 января.

13 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник

13 января в православной церкви отмечается отдание праздника Рождества Христова, а также чтится день памяти преподобной Мелании Младшей (Римской).

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В народе 13 января в канун Васильева дня отмечался Щедрый вечер или день Меланки. В этот день готовится щедрая кутья, которая в отличие от богатой заправляется смальцем, салом или сливочным маслом. Считается, чем более богатый и разнообразный праздничный стол, тем щедрее будет весь следующий год. С вечера и до полуночи щедровальники обходят дома, поют песни, щедруют, желают достатка, урожая и счастья семьям. А хозяева за это одаривают их угощениями. В ночь на старый Новый год девушки гадали на судьбу, суженого и свое будущее. Считалось, что этот период – самый подходящий для правдивых предсказаний.

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Приметы на 13 января

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