13 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 13 января? Канун старого Нового года. Отдание праздника Рождества Христова и день памяти преподобной Мелании Римской – в православном календаре. Щедрый вечер или день Маланки – в народном календаре. Именины празднуют: Мелания, Михаил, Петр.
Читайте самые актуальные антиковидные щедривки и посевалки-2021.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 января.
- Канун старого Нового года – встреча Нового года по старому стилю проводится во многих странах, в которых церкви празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю 25 декабря (7 января). А потому дата наступления старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.
- День святого Кнута празднуется в Швеции – это день окончания Рождества.
- Праздник Лори в Индии – это кульминация зимы и начало весны, в 2021 году приходится на 13 января.
- День защитников свободы – в Литве чествует жертв трагических январских событий 1991 года во время установления независимости республики.
Какой сегодня праздник
13 января в православной церкви отмечается отдание праздника Рождества Христова, а также чтится день памяти преподобной Мелании Младшей (Римской).
Читайте также: Старый Новый год: старинные традиции и приметы
В народе 13 января в канун Васильева дня отмечался Щедрый вечер или день Меланки. В этот день готовится щедрая кутья, которая в отличие от богатой заправляется смальцем, салом или сливочным маслом. Считается, чем более богатый и разнообразный праздничный стол, тем щедрее будет весь следующий год. С вечера и до полуночи щедровальники обходят дома, поют песни, щедруют, желают достатка, урожая и счастья семьям. А хозяева за это одаривают их угощениями. В ночь на старый Новый год девушки гадали на судьбу, суженого и свое будущее. Считалось, что этот период – самый подходящий для правдивых предсказаний.
Читайте также: Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов
Приметы на 13 января
- на Щедрый вечер нельзя скупиться – угощения должны быть щедрыми;
- блюда из свинины на Меланки символизируют достаток в доме;
- готовить рыбу в Щедрый вечер – плохая примета, потому что из дома может уплыть счастье;
- если праздничная кутья получилась удачной и вкусной, то и весь год будет благополучным;
- а вот если каша сбежала, пригорела, получилась невкусной или горшок треснул – ждать беды;
- если ночь Нового года тихая и ясная, будет счастливый год для людей и животных;
- солнце на Меланку – к счастливому году и богатому урожаю фруктов;
- если иней укрыл деревья, будет урожай на зерновые и хороший медосбор;
- снег на Меланку – к урожайному году.
Читайте также: Лучшие щедривки для взрослых и детей
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
Интересные и важные события в Украине и мире 13 января
- 1934 – в СССР учреждена степень кандидата наук.
- 1936 – во время Варшавского процесса польский суд приговорил к смертной казни Степана Бандеру, Николая Лебедя, Ярослава Карпинца, замененной на пожизненное заключение.
- 1945 – в ходе Второй мировой войны началась Восточно-Прусская наступательная операция.
- 1989 – в Великобритании впервые были парализованы компьютеры вирусом "Friday the 13th", который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на п пятницу.
- 1993 – в Париже подписана "Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".
- 2000 – Билл Гейтс заявил о своей отставке с поста главы компании "Microsoft".
Кто родился 13 января
- 1827 – Николай Бекетов, русский ученый, один из основоположников физической химии и химической динамики.
- 1904 – Натан Мильштейн, украинский и американский скрипач-виртуоз.
- 1931 – Аркадий Вайнер, советский и российский писатель, сценарист, драматург.
- 1977 – Орландо Блум, английский актер.
- 1982 – Рут Уилсон, английская актриса.
- 1990 – Лиам Хемсворт, австралийский актер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы Популярные посевалки на старый Новый год-2021 Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают Лучшие щедривки для взрослых и детей Старый Новый год: старинные традиции и приметы