14 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 14 февраля?День святого Валентина или День влюбленных, День компьютерщика. День святого Трифона – в православном и народном календаре. Память святых Кирилла и Мефодия – у католиков. Именины празднуют: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
Мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно незабываемо провести Валентинов День с любимым человеком.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 февраля.
День святого Валентина или День всех влюбленных (Valentine's Day) – празднуется во многих странах в честь католического святого Валентина, который издавна считается покровителем всех влюбленных.
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- День компьютерщика – неофициальный и при этом широко отмечаемый в профессиональном мире IT-специалистов праздник, посвященный началу работы в 1946 году американского электронного компьютера ENIAC I.
- Международный день дарения книг (International Book Giving Day) создан по инициативе американки Эмми Бродмур – основательницы сайта детской книги, и отмечается с 2012 года с целью объединить людей, которые дарят книги детям и прививают им любовь к чтению.
- День войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил отмечается в Украине.
- Трифон Зарезан – праздник виноградарей в Болгарии и Северной Македонии, который издавна отмечают виноградари, а также садовники, огородники, владельцы винных таверн.
Какой сегодня праздник
14 февраля в православной церкви отмечается предпразднство Сретения Господня. Чтится день памяти мученика Трифона, мученицы Перпетуи, мученика Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Фелицитаты, преподобного Петра Галатийского, преподобного Вендимиана, отшельника Вифинийського.
В народе 14 февраля почитался день Трифона, который также назывался Мышегоном. В этот день крестьяне просили грызунов не портить скирды с хлебом и проводили ритуалы, чтобы изгнать мышей из деревни. Для этого клок сена из скирды сжигали в печи, а затем золу сыпали в место, где хранилось сено и солома. А еще старались задобрить домашних кошек – главных охотниц на мышей. Также в день Трифона незамужние девушки молились святому, чтобы он послал суженого и счастливую семейную жизнь.
Приметы на 14 февраля
- на Трифона ни в коем случае нельзя обижать кошек;
- если в небе видны звезды – значит, весна будет поздней;
- снег на Трифона предвещал весенние дожди;
- туман в этот день – к хорошей погоде;
- каков Трифон – такими будут оставшиеся дни февраля.
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Интересные и важные события в Украине и мире 14 февраля
- 1876 – шотландский ученый Александр Белл подал заявку на патент телефона.
- 1907 – основана Львовская галерея искусств.
- 1918 – в Советской России произошел переход на григорианский календарь: после 31 января последовало 14 февраля.
- 1990 – покинувший Солнечную систему американский космический зонд Voyager I впервые фотографирует ее со стороны.
- 1992 – на встрече глав государств СНГ принята "Декларация о принципах сотрудничества", установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной.
- 1993 – Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона.
- 2005 – день рождения сервиса YouTube.
Кто родился 14 февраля
- 1813 – Александр Даргомыжский, русский композитор.
- 1859 – Джордж Феррис, американский инженер, создатель колеса обозрения.
- 1903 – Стюарт Эрвин, американский актер театра, кино и телевидения.
- 1928 – Сергей Капица, советский и российский ученый-физик, телеведущий.
- 1936 – Анна Герман, советская и польская певица и композитор.
- 1944 – Алан Паркер, британский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
- 1947 – Борис Штерн, советский и украинский писатель-фантаст.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.
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