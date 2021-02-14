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14 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 14 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 14 февраля?День святого Валентина или День влюбленных, День компьютерщика. День святого Трифона – в православном и народном календаре. Память святых Кирилла и Мефодия – у католиков. Именины празднуют: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

Мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно незабываемо провести Валентинов День с любимым человеком.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 февраля.

14 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

День святого Валентина или День всех влюбленных (Valentine's Day) – празднуется во многих странах в честь католического святого Валентина, который издавна считается покровителем всех влюбленных.

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Какой сегодня праздник

14 февраля в православной церкви отмечается предпразднство Сретения Господня. Чтится день памяти мученика Трифона, мученицы Перпетуи, мученика Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Фелицитаты, преподобного Петра Галатийского, преподобного Вендимиана, отшельника Вифинийського.

В народе 14 февраля почитался день Трифона, который также назывался Мышегоном. В этот день крестьяне просили грызунов не портить скирды с хлебом и проводили ритуалы, чтобы изгнать мышей из деревни. Для этого клок сена из скирды сжигали в печи, а затем золу сыпали в место, где хранилось сено и солома. А еще старались задобрить домашних кошек – главных охотниц на мышей. Также в день Трифона незамужние девушки молились святому, чтобы он послал суженого и счастливую семейную жизнь.

Приметы на 14 февраля

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Интересные и важные события в Украине и мире 14 февраля

Кто родился 14 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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