14 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 14 марта? День украинского добровольца, Международный день планетариев. Прощеное воскресенье – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 марта.

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14 марта: какой сегодня праздник / Фото: Pinterest

Международный день рек ( International Day for Rivers) или Международный день борьбы против плотин ( International Day of Action Against Dams) – экологический праздник, который отмечается по инициативе американской общественной организации "Международная сеть рек" с 1997 года и призван бороться с плотинами в защиту рек, воды и жизни.

– экологический праздник, который отмечается по инициативе американской общественной организации "Международная сеть рек" с 1997 года и призван бороться с плотинами в защиту рек, воды и жизни. Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно празднуется во второе воскресенье марта. Изначально этот день проводился в Италии с 1990 года по инициативе Ассоциации итальянских планетариев, и вскоре был поддержан многими странами.

ежегодно празднуется во второе воскресенье марта. Изначально этот день проводился в Италии с 1990 года по инициативе Ассоциации итальянских планетариев, и вскоре был поддержан многими странами. Международный день числа "Пи" (International Pi Day) – необычный математический праздник отмечается в мире с 1988 года. Этот день выбран потому, что дата 3/14 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14.

– необычный математический праздник отмечается в мире с 1988 года. Этот день выбран потому, что дата 3/14 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14. День украинского добровольца установлен в 2017 году в честь бойцов-добровольцев Самообороны Майдана, которые в 2014 году сформировали первый добровольческий батальон.

Какой сегодня праздник

14 марта в православной церкви отмечается Прощеное воскресенье сыропустное. Проводится заговенье на Великий пост. Воспоминание Адамова изгнания из рая. Также чтится день памяти преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины, мучеников Маркелла и Антония, преподобной Домнины Сирийской.

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В народе 14 марта отмечался значимый для всех верующих праздник окончания Масленицы – Прощеное воскресенье. В этот день люди старались отпустить все обиды, которые накопились за долгий период, попросить у всех прощения, помириться с друзьями или близкими, если до этого были в ссоре, и настроиться на начало Великого поста. Намерения людей должны быть только позитивными, а поступки человечными.

Также в этот день почиталась Евдокия Свистунья или Авдотья Плющиха, поскольку день приходился на начало весны, когда дули и свистели ветра, а лед на реках расплющивался во время ледохода. Люди провожали зиму, сжигали чучело, и многие ритуалы и традиции были посвящены встрече весны.

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Приметы на 14 марта

в Прощеное воскресенье нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, шить, убирать, стирать;

ни в коем случае нельзя конфликтовать, злиться, ругаться, оскорблять кого-то и самому обижаться;

в Прощеное воскресенье запрещено есть мясо;

нельзя поздно ложиться спать, т.к. после полуночи уже наступает Великий пост.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 марта

1839 – английский ученый Джон Гершель впервые использовал термин "фотография".

1900 – в США бумажные и металлические деньги обеспечиваются золотом.

1917 – в Киеве начался Съезд кооператоров Киевщины.

1956 – американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон VR-1000.

1982 – группа Metallica дала свой первый концерт в Калифорнии.

Кто родился 14 марта

1804 – Иоганн Штраус, австрийский композитор, скрипач, дирижер, автор вальсов.

1879 – Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, автор теории относительности.

1905 – Юрий Лавров, советский, российский и украинский актер театра и кино.

1933 – Куинси Джонс, американский композитор, аранжировщик, продюсер, трубач.

1937 – Владимир Савельев, украинский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер.

1939 – Бертран Блие, французский кинорежиссер, сценарист.

1976 – Дэниель Гиллис, американский актер.

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