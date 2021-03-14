14 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 14 марта? День украинского добровольца, Международный день планетариев. Прощеное воскресенье – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 марта.
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- Международный день рек ( International Day for Rivers) или Международный день борьбы против плотин ( International Day of Action Against Dams) – экологический праздник, который отмечается по инициативе американской общественной организации "Международная сеть рек" с 1997 года и призван бороться с плотинами в защиту рек, воды и жизни.
- Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно празднуется во второе воскресенье марта. Изначально этот день проводился в Италии с 1990 года по инициативе Ассоциации итальянских планетариев, и вскоре был поддержан многими странами.
- Международный день числа "Пи" (International Pi Day) – необычный математический праздник отмечается в мире с 1988 года. Этот день выбран потому, что дата 3/14 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14.
- День украинского добровольца установлен в 2017 году в честь бойцов-добровольцев Самообороны Майдана, которые в 2014 году сформировали первый добровольческий батальон.
Какой сегодня праздник
14 марта в православной церкви отмечается Прощеное воскресенье сыропустное. Проводится заговенье на Великий пост. Воспоминание Адамова изгнания из рая. Также чтится день памяти преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины, мучеников Маркелла и Антония, преподобной Домнины Сирийской.
В народе 14 марта отмечался значимый для всех верующих праздник окончания Масленицы – Прощеное воскресенье. В этот день люди старались отпустить все обиды, которые накопились за долгий период, попросить у всех прощения, помириться с друзьями или близкими, если до этого были в ссоре, и настроиться на начало Великого поста. Намерения людей должны быть только позитивными, а поступки человечными.
Также в этот день почиталась Евдокия Свистунья или Авдотья Плющиха, поскольку день приходился на начало весны, когда дули и свистели ветра, а лед на реках расплющивался во время ледохода. Люди провожали зиму, сжигали чучело, и многие ритуалы и традиции были посвящены встрече весны.
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Приметы на 14 марта
- в Прощеное воскресенье нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, шить, убирать, стирать;
- ни в коем случае нельзя конфликтовать, злиться, ругаться, оскорблять кого-то и самому обижаться;
- в Прощеное воскресенье запрещено есть мясо;
- нельзя поздно ложиться спать, т.к. после полуночи уже наступает Великий пост.
Интересные и важные события в Украине и мире 14 марта
- 1839 – английский ученый Джон Гершель впервые использовал термин "фотография".
- 1900 – в США бумажные и металлические деньги обеспечиваются золотом.
- 1917 – в Киеве начался Съезд кооператоров Киевщины.
- 1956 – американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон VR-1000.
- 1982 – группа Metallica дала свой первый концерт в Калифорнии.
Кто родился 14 марта
- 1804 – Иоганн Штраус, австрийский композитор, скрипач, дирижер, автор вальсов.
- 1879 – Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, автор теории относительности.
- 1905 – Юрий Лавров, советский, российский и украинский актер театра и кино.
- 1933 – Куинси Джонс, американский композитор, аранжировщик, продюсер, трубач.
- 1937 – Владимир Савельев, украинский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер.
- 1939 – Бертран Блие, французский кинорежиссер, сценарист.
- 1976 – Дэниель Гиллис, американский актер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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