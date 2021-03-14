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14 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 14 марта в истории

Какой сегодня праздник, 14 марта? День украинского добровольца, Международный день планетариев. Прощеное воскресенье – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 марта.

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14 марта: какой сегодня праздник / Фото: Pinterest

Какой сегодня праздник

14 марта в православной церкви отмечается Прощеное воскресенье сыропустное. Проводится заговенье на Великий пост. Воспоминание Адамова изгнания из рая. Также чтится день памяти преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины, мучеников Маркелла и Антония, преподобной Домнины Сирийской.

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В народе 14 марта отмечался значимый для всех верующих праздник окончания Масленицы – Прощеное воскресенье. В этот день люди старались отпустить все обиды, которые накопились за долгий период, попросить у всех прощения, помириться с друзьями или близкими, если до этого были в ссоре, и настроиться на начало Великого поста. Намерения людей должны быть только позитивными, а поступки человечными.

Также в этот день почиталась Евдокия Свистунья или Авдотья Плющиха, поскольку день приходился на начало весны, когда дули и свистели ветра, а лед на реках расплющивался во время ледохода. Люди провожали зиму, сжигали чучело, и многие ритуалы и традиции были посвящены встрече весны.

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Приметы на 14 марта

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