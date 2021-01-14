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14 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 января в истории

Какой сегодня праздник, 14 января?Старый Новый год. Обрезание Господне и день памяти святителя Василия Великого – в православном календаре. Васильев день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 января.

14 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник

14 января в православной церкви отмечается великий праздник – Обрезание Господне. Также чтится день памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, праведной Емилии, матери святителя Василия Великого, мученика Василия Анкирского, святителя Григория, епископа Назианского, отца св. Григория Богослова, мученика Феодота.

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В народе 14 января отмечался Васильев день, а также Новый год по старому стилю. Это радостный семейный праздник, когда за общим богато накрытым столом собиралась вся семья. Близкие просили друг у друга прощения, загадывали желания, веселились, гадали на кутье и варениках.

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Это время считалось мистическим и самым правдивым, чтобы узнать свое будущее. На Василия гадания и ворожба – любимое занятие для девушек. С наступлением утра мальчики и парни посевали зерном во всех домах, желая счастья, достатка и урожая в новом году.

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Приметы на 14 января

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