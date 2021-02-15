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15 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 15 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 15 февраля? Международный день онкобольного ребенка, День памяти воинов-интернационалистов. Сретение Господне – в православном и народном календаре. Именины празднует Василий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 февраля.

15 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

15 февраля в православной церкви празднуется Сретение Господа нашего Иисуса Христа или Принесение во Храм. Это один из главнейших двенадцати Господних праздников, который знаменует встречу людей в лице старца Симеона со своим Спасителем.

В народе 15 февраля почиталось Сретенье Господне – великий день не только в православии, но также один из самых больших праздников весны. Считалось, что в этот день зима первый раз встречается с весной. А сретенские морозы, хоть и лютые, но уже последние. По погоде на Сретение судили о приближающейся весне.

Приметы на 15 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 15 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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