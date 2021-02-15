10 фото людей, которые ведут себя так, словно они бессмертные

Не повторяйте эти опасные трюки дома

На платформе Reddit существует раздел OSHA, в котором собраны фотографии, демонстрирующие наплевательское отношение некоторых людей к технике безопасности.

От рискованно установленных стремянок и до оголенных проводов на производстве – мы собрали для вас снимки конструкций, чьи создатели ведут себя так, словно у них в запасе есть несколько дополнительных жизней.

Эта страничка заимствовала свое название у OSHA – Управления по охране труда и здоровья. Авторы идеи пытаются убедить работников не делать таких опасных трюков.

1. Установка кондиционера

Фото: Reddit | OSHA

2. А вам слабо так?

Фото: Reddit | OSHA

3. Когда дома есть мастер на все руки!

Фото: Reddit | OSHA

4. Обычный день электрика

Фото: Reddit | OSHA

5. Выглядит не очень надежно

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Фото: Reddit | OSHA

6. "Миша, дорогой, только не двигайся"

Фото: Reddit | OSHA

7. В этом заведении работают только счастливчики

Фото: Reddit | OSHA

8. Ужасная идея

Фото: Reddit | OSHA

9. "Руководитель рабочих сказал, что прибегал к подобному трюку уже не первый раз"

Фото: Reddit | OSHA

10. Нет, закреплять груз не нужно

Фото: Reddit | OSHA

Напомним, мы делали подборку 25 гениальных реклам, создателям которых нужно выписать премию. Кроме этого, посмотрите на 17 невероятных снимков с оптической иллюзией.