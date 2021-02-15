10 фото людей, которые ведут себя так, словно они бессмертные

На платформе Reddit существует раздел OSHA, в котором собраны фотографии, демонстрирующие наплевательское отношение некоторых людей к технике безопасности.
От рискованно установленных стремянок и до оголенных проводов на производстве – мы собрали для вас снимки конструкций, чьи создатели ведут себя так, словно у них в запасе есть несколько дополнительных жизней.
Эта страничка заимствовала свое название у OSHA – Управления по охране труда и здоровья. Авторы идеи пытаются убедить работников не делать таких опасных трюков.
1. Установка кондиционера
2. А вам слабо так?
3. Когда дома есть мастер на все руки!
4. Обычный день электрика
5. Выглядит не очень надежно
6. "Миша, дорогой, только не двигайся"
7. В этом заведении работают только счастливчики
8. Ужасная идея
9. "Руководитель рабочих сказал, что прибегал к подобному трюку уже не первый раз"
10. Нет, закреплять груз не нужно
Напомним, мы делали подборку 25 гениальных реклам, создателям которых нужно выписать премию. Кроме этого, посмотрите на 17 невероятных снимков с оптической иллюзией.
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