15-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась британским паспортом: фото

15-летняя Злата Митчелл, дочь знаменитой украинской телеведущей Ольги Фреймут, которая сменила имидж, опубликовала в Instagram фото, на котором показала свой британский паспорт.

Девушка разместила кадр из аэропорта "Борисполь". Злата также добавила подпись: "Красивый паспорт+ быть британкой", дополнив публикацию символом разбитого сердца.

Злата Митчелл, дочь Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

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Напомним, что родной отец Златы – британец, поэтому неудивительно, что девушка смогла получить загранпаспорт Великобритании.

Однако стоит отметить, что процедура получения такого документа – задача не из простых. Человеку требуется прожить минимум пять лет на территории Великобритании. В то же время, детям, у которых хотя бы один родитель является гражданином Британии, гражданство страны дается автоматически. В некоторых случаях – только при условии проживания на территории страны в течение первых 10 лет жизни.

Напомним, Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры.